Ціни на нафту знижуються на тлі очікувань щодо збільшення видобутку у Венесуелі

Ціни на нафту знизилися у вівторок, оскільки трейдери враховували можливе збільшення видобутку сирої нафти у Венесуелі після затримання США президента Ніколаса Мадуро.

Це посилило очікування значного збільшення світової пропозиції цього року на тлі слабкого попиту, повідомляє Reuters.

Фʼючерси на нафту марки Brent опустилися на 0,2% до $61,62 за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 0,3% до $58,15 за барель.

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"Я думаю, що якщо план Трампа хоча б частково буде втілено, видобуток сирої нафти у Венесуелі має зрости. Якщо він зросте, це посилить тиск на ринок, який і так перевантажений", ‒ зазначив аналітик Marex Ед Меїр.

Учасники ринку раніше вже прогнозували тиск на ціни на нафту у 2026 році через збільшення пропозиції та слабкий попит. Додаткового тиску завдало затримання США венесуельського лідера в суботу, яке підвищило шанси на скасування американського ембарго на венесуельську нафту.

Адміністрація Дональда Трампа планує цього тижня зустрітися з керівниками американських нафтових компаній, щоб обговорити підвищення видобутку нафти у Венесуелі.

Венесуела є одним із засновників ОПЕК і має найбільші у світі запаси нафти ‒ приблизно 303 млрд барелів. Проте її нафтовий сектор вже тривалий час занепадає, частково через нестачу інвестицій та санкції США. Середній обсяг видобутку минулого року становив 1,1 мільйона барелів на добу.

Аналітики нафтового ринку зазначають, що видобуток у Венесуелі може зрости на пів мільйона барелів на добу впродовж наступних двох років за умови політичної стабільності та інвестицій з боку США.

"У довгостроковій перспективі намір адміністрації США збільшити постачання венесуельської нафти, ймовірно, створить загалом ведмежий імпульс для ринку. Водночас ми вважаємо, що ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією, ймовірно, відреагує на будь-яке значне накопичення запасів скороченням видобутку, щоб утримати діапазон $55–60 за барель, а Brent у середньостроковій перспективі може продемонструвати потенціал для зростання", ‒ йдеться в записці для клієнтів Citi.

Як повідомлялося, реалізація плану президента Дональда Трампа щодо відбудови венесуельського нафтового сектору під управлінням США може стати тривалим і складним процесом, вартість якого перевищить $100 млрд.

Багаторічна корупція, нестача інвестицій, аварії та крадіжки серйозно пошкодили основну інфраструктуру країни. Щоб відновити видобуток до рівнів, зафіксованих у 1970-х роках, таким компаніям, як Chevron Corp., Exxon Mobil Corp. та ConocoPhillips, знадобиться близько $10 млрд щороку протягом наступного десятиліття.