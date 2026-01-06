РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9958 посетителей онлайн
Новости Политика Трампа
478 1

США - сверхдержава и будет вести себя соответственно, - советник Трампа Миллер

У Трампа назвали США сверхдержавой и рассказали о своей политике

Политический советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер считает, что мир управляется силой, поэтому США будут вести себя соответственно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Мы живем в мире, где можно говорить сколько угодно о международных тонкостях и всем остальном. Но мы живем в реальном мире... который управляется силой, который управляется принуждением, который управляется властью", - сказал он.

По словам Миллера, это железные законы мира.

"Мы - сверхдержава. И при президенте Трампе мы будем вести себя как сверхдержава", - подчеркнул он.

Читайте: Слова Трампа наводят на мысль, что США планируют захватить Гренландию, - премьер Норвегии Стере

Угрозы Трампа

CNN напомнило, что комментарии прозвучали после того, как Трамп предупредил о возможных действиях и другие страны.

В частности, он пригрозил Колумбии и заявил, что Мексика должна одуматься.

Также Трамп недавно пообещал, что Иран получит очень сильный удар, если убьет протестующих.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это наше полушарие": Госдеп США заинтриговал изображением Трампа в соцсетях

Автор: 

США (28852) Трамп Дональд (7391)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось така ху.. ня малята (с) хто сильніший, той і правий, і по...уй на цивілізлване співмешкання держав та народів! 🤬
показать весь комментарий
06.01.2026 10:09 Ответить
 
 