США - сверхдержава и будет вести себя соответственно, - советник Трампа Миллер

Политический советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер считает, что мир управляется силой, поэтому США будут вести себя соответственно.

Что известно?

"Мы живем в мире, где можно говорить сколько угодно о международных тонкостях и всем остальном. Но мы живем в реальном мире... который управляется силой, который управляется принуждением, который управляется властью", - сказал он.

По словам Миллера, это железные законы мира.

"Мы - сверхдержава. И при президенте Трампе мы будем вести себя как сверхдержава", - подчеркнул он.

Угрозы Трампа

CNN напомнило, что комментарии прозвучали после того, как Трамп предупредил о возможных действиях и другие страны.

В частности, он пригрозил Колумбии и заявил, что Мексика должна одуматься.

Также Трамп недавно пообещал, что Иран получит очень сильный удар, если убьет протестующих.

