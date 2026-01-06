США - сверхдержава и будет вести себя соответственно, - советник Трампа Миллер
Политический советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер считает, что мир управляется силой, поэтому США будут вести себя соответственно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Что известно?
"Мы живем в мире, где можно говорить сколько угодно о международных тонкостях и всем остальном. Но мы живем в реальном мире... который управляется силой, который управляется принуждением, который управляется властью", - сказал он.
По словам Миллера, это железные законы мира.
"Мы - сверхдержава. И при президенте Трампе мы будем вести себя как сверхдержава", - подчеркнул он.
Угрозы Трампа
CNN напомнило, что комментарии прозвучали после того, как Трамп предупредил о возможных действиях и другие страны.
В частности, он пригрозил Колумбии и заявил, что Мексика должна одуматься.
Также Трамп недавно пообещал, что Иран получит очень сильный удар, если убьет протестующих.
