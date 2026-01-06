США - наддержава та поводитиметься відповідно, - радник Трампа Міллер
Політичний радник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер вважає, що світ керується силою, тому США поводитимуться відповідно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Що відомо?
"Ми живемо у світі, де можна говорити скільки завгодно про міжнародні тонкощі та все інше. Але ми живемо в реальному світі… який керується силою, який керується примусом, який керується владою", - сказав він.
За словами Міллера, це залізні закони світу.
"Ми - наддержава. І за президента Трампа ми поводитимемося як наддержава", - наголосив він.
Погрози Трампа
CNN нагадало, що коментарі пролунали після того, як Трамп попередив про можливі дії й інші країни.
Зокрема він пригрозив Колумбії та заявив, що Мексика має взятися за розум.
Також Трамп нещодавно пообіцяв, що Іран зазнає дуже сильного удару", якщо вб'є протестувальників.
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