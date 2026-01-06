США - наддержава та поводитиметься відповідно, - радник Трампа Міллер

Політичний радник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер вважає, що світ керується силою, тому США поводитимуться відповідно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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Що відомо?

"Ми живемо у світі, де можна говорити скільки завгодно про міжнародні тонкощі та все інше. Але ми живемо в реальному світі… який керується силою, який керується примусом, який керується владою", - сказав він.

За словами Міллера, це залізні закони світу.

"Ми - наддержава. І за президента Трампа ми поводитимемося як наддержава", - наголосив він.

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Погрози Трампа

CNN нагадало, що коментарі пролунали після того, як Трамп попередив про можливі дії й інші країни.

Зокрема він пригрозив Колумбії та заявив, що Мексика має взятися за розум.

Також Трамп нещодавно пообіцяв, що Іран зазнає дуже сильного удару", якщо вб'є протестувальників.

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