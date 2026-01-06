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Новини Політика Трампа
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США - наддержава та поводитиметься відповідно, - радник Трампа Міллер

У Трампа назвали США наддержавою та розповіли про свою політику

Політичний радник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер вважає, що світ керується силою, тому США поводитимуться відповідно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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Що відомо?

"Ми живемо у світі, де можна говорити скільки завгодно про міжнародні тонкощі та все інше. Але ми живемо в реальному світі… який керується силою, який керується примусом, який керується владою", - сказав він.

За словами Міллера, це залізні закони світу.

"Ми - наддержава. І за президента Трампа ми поводитимемося як наддержава", - наголосив він.

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Погрози Трампа

CNN нагадало, що коментарі пролунали після того, як Трамп попередив про можливі дії й інші країни.

Зокрема він пригрозив Колумбії та заявив, що Мексика має взятися за розум.

Також Трамп нещодавно пообіцяв, що Іран зазнає дуже сильного удару", якщо вб'є протестувальників.

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Автор: 

США (26961) Трамп Дональд (9081)
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Топ коментарі
+19
Ось така ху.. ня малята (с) хто сильніший, той і правий, і по...уй на цивілізлване співмешкання держав та народів! 🤬
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06.01.2026 10:09 Відповісти
+11
Так. І відкрив їх ***** ще в 2008 році під одобрямси сідзяньпині. В 2014, 2022 ***** не тільки скриню пандори відкрив, він її розтрощив, а малиб одразувсім світом розтрощити його в попіл, аби нічого не нагадувало про нього і його оточення і його існування.
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06.01.2026 10:32 Відповісти
+10
Трамп з Гітлером ****** - спільники, які згодом розпочнуть третю світову. Можливо навіть в цьому році.
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06.01.2026 10:25 Відповісти

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