1 639 35

Захват Гренландии Штатами будет означать конец НАТО, - премьер Дании Фредериксен

В Дании отреагировали на слова Трампа о Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что слова Дональда Трампа о Гренландии следует воспринимать всерьез.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TV2.

Что сказала Фредериксен?

По ее словам, если США решат военным путем атаковать другую страну НАТО, "то все закончится".

"Включая наше НАТО и, следовательно, безопасность, которая была обеспечена с конца Второй мировой войны", - добавила премьер Дании.

Фредериксен отметила, что делает все возможное, чтобы этого не произошло.

"Я верю в демократию и международные правила игры. И я также верю, что границы не меняются ни в одну, ни в другую сторону", - подытожила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа разрабатывают проект соглашения относительно Гренландии, - The Economist

Что предшествовало?

  • Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
  • В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
  • Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Читайте: Европейцы будут избегать темы Гренландии на встрече по Украине, чтобы не раздражать США, - Politico

Автор: 

НАТО вже давно кінець.
Ті хто зрозумів - утворюють коаліцію охочих. Правда крім гучних заяв в них поки нічого не виходить, але все ж
"Я вірю в демократію та міжнародні правила гри. І я також вірю, що кордони не змінюються ні в один, ні в інший бік" -доросла людина а вірить у казки...
НАТО і так померло, через бездіяльність США, тому НАТО просто буде існувати без США. Але можна буде взяти до НАТО інші країни!
Просто тимчасово виключать Данію з НАТО, а потім знову приймуть, але вже без Гренландії.
Аркадий Бабченко

Дания. Член НАТО. Не просто член - страна-основатель. Вторая, если не ошибаюсь, после Нидерландов богатейшая страна Европы. Собственно, вот прям квинтэссенция нынешней Европы, её рекламный плакат. Богатая, демократичная, стареющая, не желающая рожать, социальная, мигрантская, велосипедная, зеленая, розовая, разучившаяся воевать.
«Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности, и Дания ничего не сможет с этим сделать, уж поверьте» - тут Трамп абсолютно прав.

Настоящей, первой, самой главной аннексией в Европе, поворотным моментом нашей эпохи, будущие историки будут считать не аннексию Крыма, а - аннексию Гренландии.
Как мы сейчас считаем поворотным моментом во второй мировой не аннексию Бессарабии Советским союзом, а «Вы будете умирать за Данциг?»

И таки да. Европа не будет умирать за этот северный Данциг. Европа сдаст Гренландию Трампу. Ни одна страна НАТО не будет воевать с самым могущественным членом НАТО же за кусок льда хрен знает где. Я не могу представить, чтобы немцы, почти пятьдесят процентов молодежи которых отказываются воевать за собственную-то страну, поедут умирать за пятьдесят тысяч инуитов на куске дохлой ледяной скалы за херову тыщу километров от их дома, где только медведи срать ходят.
И это будет концом Европейского союза и НАТО в том виде, в котором они существуют сейчас и в каком мы их знаем.
Пятая статья не сработает и больше не будет обязательной.

Будет, надеюсь, некий Новый НАТО, скорее всего с новыми региональными союзами внутри, на новой архитектуре безопасности, возможно, на основе северных союзов, но старого доброго НАТО больше не будет.

С этого момента в мире будет три глобальные зоны влияния.

Вся Америка - Северная и Южная - будут в зоне интересов США. Которые однозначно станут там гегемоном и будут делать, что хотят.
Ну, до первых ********. А они будут. Однозначно будут.
Может, в Мексике. Может, за океаном, когда он полезет после того, как ему старнет тесно в своем Полушарии - а ему станет.
Но в итоге когда-то будут.

Кстати, на месте Донни я бы подумал о сухопутном коридоре в Аляску.
Ну, а чо. Стратегические интересы. Аляска наш. Родная говень.
На месте Канады я бы тоже об этом задумался.

И вот что меня действительно поражает в сегодняшнем осбуждении произошедшего в Каракасе…
На наших глазах рождается новый Рыжий - ну, если и не Гитлер, то Муссолини уж точно - а весь мир розовых поняшек аплодирует ему во все ладошки: ах, какой он душечка, сверг диктатора!
Это, конечно, потрясающе.

Азия и весь глобальный юг будут под пятой Китая, который будет бороться за гегемонию с Индией, и, на Тихоокеанском театре, с теми же США.
А где-то там, совсем внизу, будет тихонько отбивать свое жизненное пространство Австралия, стараясь при этом особо не отсвечивать, которую Китай и так уже сношает, как хочет своим флотом.
Эх, маори, маори…

Ну и третья зона - Россия и Европа.

Россия, кстати, в этой ситуации возвращения новой эпохи империализма сильно потеряла на старте. Отвалились все завоевания империи и СССР. Ушло все Закавказье, ушла вся Средняя Азия, ушло влияние в глобальном мире - Иран трясет прямо сейчас, Венесуэле *****, в Африке все тоже не алёшка, да и не до неё пока, Куба на очереди у Трампа на тарелочке - в общем, из глобальной державы пост-империя превращается в регионального игрока.
И ей придется - у недоимперии просто нет другого выхода - возвращать все это обратно под отеческое крыло огнем и мечом.
Кабами, Шахедами, мясными штурмами, убийствами и геноцидом.
Так что, казахи, кыргызы, армяне, азербайджан - готовьтесь. Война будет.
Страны Балтии, эстонцы - мост.
Мост, бункеры и ров.
Мы на очереди.

Повторюсь - для Кубы с Венесуэлой, это, может быть и неплохо. Пока на Кубе были американцы - напомню, расистские, империалистические, колониальные, совсем недавно работорговые американцы - это была процветающая страна. Пока в ЮАР был апартеид - это был региональный лидер.
А? Что? Права человека, уважение личности и прочая либеральщина?
Доброе утро. Всё. Проехали.
Забудьте.
Чушь.
В цього писаки маорі в Австралії живуть.

"Австралия, стараясь при этом особо не отсвечивать, которую Китай и так уже сношает, как хочет своим флотом.
Эх, маори, маори…"

Оналітєг, з великої літери О.
Эх, маори, маори…"

