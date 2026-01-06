Захват Гренландии Штатами будет означать конец НАТО, - премьер Дании Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что слова Дональда Трампа о Гренландии следует воспринимать всерьез.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TV2.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что сказала Фредериксен?

По ее словам, если США решат военным путем атаковать другую страну НАТО, "то все закончится".

"Включая наше НАТО и, следовательно, безопасность, которая была обеспечена с конца Второй мировой войны", - добавила премьер Дании.

Фредериксен отметила, что делает все возможное, чтобы этого не произошло.

"Я верю в демократию и международные правила игры. И я также верю, что границы не меняются ни в одну, ни в другую сторону", - подытожила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа разрабатывают проект соглашения относительно Гренландии, - The Economist

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.

В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Планы США на Гренландию

Читайте: Европейцы будут избегать темы Гренландии на встрече по Украине, чтобы не раздражать США, - Politico