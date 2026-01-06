Лидеры Европы обнародовали заявление относительно Гренландии: Принадлежит ее народу
Лидеры европейских стран высказали свою позицию по поводу Гренландии на фоне заявлений Дональда Трампа о желании контролировать остров.
Соответствующее заявление обнародовало правительство Дании, передает Цензор.НЕТ.
Кто поддержал заявление?
К заявлению присоединились лидер Франции Макрон, канцлер Германии Мерц, премьер Италии Мелони, премьер Польши Туск, премьер Испании Санчес, премьер Великобритании Стармер и премьер Дании Фредериксен.
Там подчеркнули, что безопасность в Арктике остается ключевым приоритетом для Европы и имеет решающее значение для международной и трансатлантической безопасности.
"НАТО четко просигнализировало, что Арктический регион – приоритет, и европейские союзники активизировали свои усилия.
Мы и многие другие союзники увеличили присутствие, деятельность и инвестиции, чтобы поддерживать безопасность в Арктике и сдерживать соперников. Королевство Дания, включая Гренландию, является частью НАТО", - говорится в заявлении лидеров.
По их словам, безопасность в Арктике должна быть достигнута коллективными усилиями, в частности в рамках НАТО - в который входят и США, "с соблюдением принципов Устава ООН, в том числе в отношении суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ".
"Это универсальные принципы, и мы не перестанем их защищать. США - ключевой партнер в этих усилиях, как страна-член НАТО и страна, которая также имеет оборонное соглашение с Королевством Дания от 1951 года.
Гренландия принадлежит ее народу. Дания и Гренландия, и только они, должны решать вопросы, касающиеся Дании и Гренландии", - подытожили лидеры.
Что предшествовало?
- Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
- В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
- Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
