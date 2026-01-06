Лидеры Европы обнародовали заявление относительно Гренландии: Принадлежит ее народу

Лидеры европейских стран высказали свою позицию по поводу Гренландии на фоне заявлений Дональда Трампа о желании контролировать остров.

Кто поддержал заявление?

К заявлению присоединились лидер Франции Макрон, канцлер Германии Мерц, премьер Италии Мелони, премьер Польши Туск, премьер Испании Санчес, премьер Великобритании Стармер и премьер Дании Фредериксен.

Там подчеркнули, что безопасность в Арктике остается ключевым приоритетом для Европы и имеет решающее значение для международной и трансатлантической безопасности.

"НАТО четко просигнализировало, что Арктический регион – приоритет, и европейские союзники активизировали свои усилия.

Мы и многие другие союзники увеличили присутствие, деятельность и инвестиции, чтобы поддерживать безопасность в Арктике и сдерживать соперников. Королевство Дания, включая Гренландию, является частью НАТО", - говорится в заявлении лидеров.

По их словам, безопасность в Арктике должна быть достигнута коллективными усилиями, в частности в рамках НАТО - в который входят и США, "с соблюдением принципов Устава ООН, в том числе в отношении суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ".

"Это универсальные принципы, и мы не перестанем их защищать. США - ключевой партнер в этих усилиях, как страна-член НАТО и страна, которая также имеет оборонное соглашение с Королевством Дания от 1951 года.

Гренландия принадлежит ее народу. Дания и Гренландия, и только они, должны решать вопросы, касающиеся Дании и Гренландии", - подытожили лидеры.

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.

В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Планы США на Гренландию

Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

