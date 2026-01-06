РУС
1 585 32

Лидеры Европы обнародовали заявление относительно Гренландии: Принадлежит ее народу

Лидеры европейских стран высказали свою позицию по поводу Гренландии на фоне заявлений Дональда Трампа о желании контролировать остров.

Соответствующее заявление обнародовало правительство Дании, передает Цензор.НЕТ.

Кто поддержал заявление?

К заявлению присоединились лидер Франции Макрон, канцлер Германии Мерц, премьер Италии Мелони, премьер Польши Туск, премьер Испании Санчес, премьер Великобритании Стармер и премьер Дании Фредериксен.

Там подчеркнули, что безопасность в Арктике остается ключевым приоритетом для Европы и имеет решающее значение для международной и трансатлантической безопасности.

"НАТО четко просигнализировало, что Арктический регион – приоритет, и европейские союзники активизировали свои усилия.

Мы и многие другие союзники увеличили присутствие, деятельность и инвестиции, чтобы поддерживать безопасность в Арктике и сдерживать соперников. Королевство Дания, включая Гренландию, является частью НАТО", - говорится в заявлении лидеров.

По их словам, безопасность в Арктике должна быть достигнута коллективными усилиями, в частности в рамках НАТО - в который входят и США, "с соблюдением принципов Устава ООН, в том числе в отношении суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ".

"Это универсальные принципы, и мы не перестанем их защищать. США - ключевой партнер в этих усилиях, как страна-член НАТО и страна, которая также имеет оборонное соглашение с Королевством Дания от 1951 года. 

Гренландия принадлежит ее народу. Дания и Гренландия, и только они, должны решать вопросы, касающиеся Дании и Гренландии", - подытожили лидеры.

Что предшествовало?

  • Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
  • В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
  • Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Топ комментарии
+6
належить належить!
але, нафта ні!
то, власність родини трампа! сина меланії, зятя кушніра і трохи сраколиза віткофа.
06.01.2026 14:16 Ответить
+5
Тупі європейці, інфантильні заяви, дебіли не можуть зрозуміти, що світ помінявся , тільки наявність ЯЗ у твоєму арсеналі це відносна гарантія, що такі монстри як РФ, США, Китай на вас не нападуть, бо цей напад також означитиме однозначне знищення нападника...
без ЯЗ ти потенційна жертва, ось такі заяви мають лунати у всіх свідомих лідерів...
06.01.2026 14:12 Ответить
+4
Після таких заяв потрібно відправити військовий контингент в Гренландію.
Коаліція охочих.
06.01.2026 14:11 Ответить
Після таких заяв потрібно відправити військовий контингент в Гренландію.
Коаліція охочих.
06.01.2026 14:11 Ответить
А в Україні, якись там референдум нав'язує стефанчук і зеленський, для маячні!!??
06.01.2026 14:31 Ответить
Тупі європейці, інфантильні заяви, дебіли не можуть зрозуміти, що світ помінявся , тільки наявність ЯЗ у твоєму арсеналі це відносна гарантія, що такі монстри як РФ, США, Китай на вас не нападуть, бо цей напад також означитиме однозначне знищення нападника...
без ЯЗ ти потенційна жертва, ось такі заяви мають лунати у всіх свідомих лідерів...
06.01.2026 14:12 Ответить
Не " пєтушись". В Європі є ядерна зброя і підтримка Данії у прот стоянні із шізоїдом Трумпом, дієвий інструмент.
06.01.2026 14:23 Ответить
У Данії нема, а французи за Данію помирати не стануть...
06.01.2026 14:28 Ответить
А за Данию умирать и не нужно. Повзрослеет наконец. Видимо инфантилизм Трампа заразителен.
06.01.2026 14:33 Ответить
Вася, не пиши маячні. Ніхто із США воювати не збираєця, ні ядерною ні неядерною. У світі є багато інструментів крім війни, як вирішувати конфлікти.
06.01.2026 14:53 Ответить
Людей в Гренландії мало - Трамп їх купить
06.01.2026 14:13 Ответить
Данці їх вже купляли - побудували лікарні, школи і житлові будинки ще й утримують повністю. За це місцеві данців ненавидять а так будуть кохати китайців задарма і в неприродний спосіб
06.01.2026 14:19 Ответить
Корінному народу світить резервація.
06.01.2026 14:29 Ответить
Ніхера він їх не купить. Буде як з Кримом, і заява пуйла 2-го буде починатись так само, як заява пуйла 1-го про Крим , зі слів "ми провели там референдум, і переважною кількістю голосів..."
06.01.2026 14:48 Ответить
Натомість Венесуела не належить її народу
06.01.2026 14:13 Ответить
належить належить!
але, нафта ні!
то, власність родини трампа! сина меланії, зятя кушніра і трохи сраколиза віткофа.
06.01.2026 14:16 Ответить
Була б в Венесуели ЯЗ, Трамп би щось ніжно бурмотів Мадуро не витягуючи язика з його сраки, так як він це робить Ким Чен Ину, а так нажаль перемогла американська демократія
06.01.2026 14:26 Ответить
Була би у неї ЯЗ, її би винесли ще раніше. Тому що ЯЗ в чистого наркокаотелі, це ще більше загроза для США ніж фентаніл.
06.01.2026 14:40 Ответить
Для вас бачу ядерна зброя - якась магічна паличка, хоча ви мабуть не уявляєте собі, що навіть в екстремальному випадку для її застосування треба мати засоби доставки, носії, розгорнуту структуру наземного і космічного забезпечення. Не кажучи про небезпеку її використання як для самого нападника, так і всього світу. А тим часом жорстокі криваві війни ідуть і без зброї масового знищення, і саме тому варто навчитися запобігати проявам агресії країн з авторитарними режимами.
06.01.2026 14:43 Ответить
народ гренландії, це вікінги вигнанці.
пращури шведів, норвегів, данців.
чи, що таке народ гренландії?
як народ дамбасяо?
06.01.2026 14:14 Ответить
Десь під 80% - це місцеві. Інуїти.
06.01.2026 14:25 Ответить
нууу....
як стверджують саги, коли вікінги прибували до ісландії та гренландії, там нікого взагалі не було.
і вікінги вважали, що це і є земля богів.
а вже потім на континенті вікінгі зустрічали місцевих. але, для вікінгів, це закінчилося плачевно.
06.01.2026 14:28 Ответить
Саги? Та ясно! Вікінги приїхали до Гренландії за льодом і мохом.
Ага, там ще були дрова - карликова береза.
06.01.2026 14:42 Ответить
в реальності народу ніколи нічого не належить
06.01.2026 14:17 Ответить
Пардон! Так чья Гренландия? Народа Гренландии, или Дании? В заявлении, уже новогодний оливье и винегрет в одной тарелке.
06.01.2026 14:18 Ответить
Усик геній....
06.01.2026 14:22 Ответить
Все правильно. Так народжується політична суб'єктність Європи.
06.01.2026 14:24 Ответить
А что, Европа еще не родила свою политическую субъективность ?
06.01.2026 14:27 Ответить
Вася, " суб'єктність" і " суб'є ктивність", цеирізні терміни. Вчись шкільній грамоті.
06.01.2026 14:56 Ответить
Нарiд Гренландії повинен вже рити окопи вздовж берегової линії, а Датски патриоти ходити з веселим реготанням "Амерiка вам ничиво ни далжна, брасайтесь асфальтам" та "НАТА закрой неба".
06.01.2026 14:31 Ответить
Крім народу, Гренландія належить моржам, білим ведмедям, белугам, нерпам і таке інше.
06.01.2026 14:31 Ответить
Безпека в Арктиці залишається ключовим пріоритетом для Європи та має вирішальне значення для міжнародної та трансатлантичної безпеки. НАТО чітко дало зрозуміти, що арктичний регіон є пріоритетом, і європейські союзники активізують свої зусилля. Ми та багато інших союзників збільшили свою присутність, діяльність та інвестиції, щоб забезпечити безпеку в Арктиці та стримувати супротивників. Королівство Данія, включаючи Гренландію, є частиною НАТО. Тому безпека в Арктиці має бути досягнута колективно, у співпраці з союзниками НАТО, включаючи Сполучені Штати, шляхом дотримання принципів Статуту ООН, включаючи суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність кордонів. Це універсальні принципи, і ми не припинимо їх захищати. Сполучені Штати є важливим партнером у цих зусиллях, як союзник НАТО та завдяки оборонній угоді між Королівством Данія та Сполученими Штатами від 1951 року. Гренландія належить її народу. Данія та Гренландія, і тільки вони, повинні вирішувати питання, що стосуються Данії та Гренландії.
06.01.2026 14:40 Ответить
Народ Гренландію, це те населення в 50 тисяч?
06.01.2026 14:41 Ответить
В московії, яку ви схоже обожнюєте за "велич" -більше 100 мільйонів населення, але народом я б їх не назвав, це орда.
06.01.2026 14:49 Ответить
Може запропонувати Трампу взяти Укра]ну 51 штатом CША? Тоді пуйло точно застрелиться.
06.01.2026 14:49 Ответить
 
 