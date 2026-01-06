Підписано Декларацію про наміри щодо розгортання в Україні багатонаціональних сил після війни, - Зеленський

Україна, Франція та Велика Британія підписали 6 січня декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні за результатами засідання "Коаліції охочих".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", яке транслює пресконференцію.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Документ підписали український, французький та британський лідери Володимир Зеленський, Емманюель Макрон і Кір Стармер у Парижі.

Президент Франції Макрон заявив, що створення "багатонаціональних сил" забезпечить "своєрідну гарантію" Україні після припинення вогню, цитує Le Monde.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від 15 до 30 тис. західних миротворців можуть розгорнути в Україні, - ЗМІ

Що передбачено

За його словами, триває "підготовка до створення багатонаціональних сил у повітрі, на морі, на землі, щоб забезпечити певну форму заспокоєння наступного дня після припинення вогню та далеко від лінії зіткнення ".

Механізми моніторингу припинення вогню, мовляв, передадуть під керівництво США", заявив лідер Франції.

Видання Guardian, яке отримало у розпорядження проєкт документа, підписаного за підсумками "Коаліції охочих", цитує, що в тексті йдеться про те, що багатонаціональні сили забезпечать "відродження українських збройних сил" і забезпечать "заходи заспокоєння в повітрі, на морі та на суші" для України.

США братимуть у цьому участь, надаючи логістичну допомогу та дані розвідки. У документі також ідеться про "зобов’язання США підтримувати сили у разі нападу" з боку нового нападу Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів зустріч із Макроном: Готуємо важливі політичні кроки

Тези лідерів

"Найближчим часом відбудуться підписання документів щодо гарантій безпеки для України", - заявив Зеленський. "Збройні сили України є і залишатимуться першою лінією оборони та стримування агресії", - підтвердив Макрон

Як наголосив президент Франції, чисельність української армії після припинення війни становитиме 800 тисяч, західні партнери зобов’язалися забезпечити її підтримку.

"Ми розуміємо, яка країна і на що готова – з усіх країн "Коаліції охочих". Дуже предметно говорили з американською стороною щодо моніторингу, щоб не було порушень миру. Америка готова працювати щодо цього", - Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європа може розгорнути до 15 тис. військових в Україні після завершення війни, - Welt