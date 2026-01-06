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Новини Іноземні миротворці в Україні Коаліція охочих
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Підписано Декларацію про наміри щодо розгортання в Україні багатонаціональних сил після війни, - Зеленський

коаліція,охочих

Україна, Франція та Велика Британія підписали 6 січня декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні за результатами засідання "Коаліції охочих".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", яке транслює пресконференцію.

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Подробиці

Документ підписали український, французький та британський лідери Володимир Зеленський, Емманюель Макрон і Кір Стармер у Парижі.

Президент Франції Макрон заявив, що створення "багатонаціональних сил" забезпечить "своєрідну гарантію" Україні після припинення вогню, цитує Le Monde.

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Що передбачено

За його словами, триває "підготовка до створення багатонаціональних сил у повітрі, на морі, на землі, щоб забезпечити певну форму заспокоєння наступного дня після припинення вогню та далеко від лінії зіткнення ".

Механізми моніторингу припинення вогню, мовляв, передадуть під керівництво США", заявив лідер Франції.

  • Видання Guardian, яке отримало у розпорядження проєкт документа, підписаного за підсумками "Коаліції охочих", цитує, що в тексті йдеться про те, що багатонаціональні сили забезпечать "відродження українських збройних сил" і забезпечать "заходи заспокоєння в повітрі, на морі та на суші" для України.

США братимуть у цьому участь, надаючи логістичну допомогу та дані розвідки. У документі також ідеться про "зобов’язання США підтримувати сили у разі нападу" з боку нового нападу Росії.

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Тези лідерів

"Найближчим часом відбудуться підписання документів щодо гарантій безпеки для України", - заявив Зеленський.

"Збройні сили України є і залишатимуться першою лінією оборони та стримування агресії", - підтвердив Макрон

Як наголосив президент Франції, чисельність української армії після припинення війни становитиме 800 тисяч, західні партнери зобов’язалися забезпечити її підтримку.

"Ми розуміємо, яка країна і на що готова – з усіх країн "Коаліції охочих". Дуже предметно говорили з американською стороною щодо моніторингу, щоб не було порушень миру. Америка готова працювати щодо цього", - Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28415) миротворці (938) Макрон Емманюель (1803) Мерц Фрідріх (483) Коаліція охочих (152)
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Топ коментарі
+33
Залишилася хєрня - завершити війну
***** в курсі?
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06.01.2026 20:50 Відповісти
+21
Невже знову попреться по світу як зі своєю Формулою миру???
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06.01.2026 20:49 Відповісти
+19
меморандумна декларація безпекових гарантій!
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06.01.2026 20:53 Відповісти

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