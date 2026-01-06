УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12283 відвідувача онлайн
Новини Зустріч Зеленського з Макроном
1 937 15

Зеленський провів зустріч із Макроном: Готуємо важливі політичні кроки

Президент Володимир Зеленський розповів подробиці зустрічі із лідером Франції Емманюелем Макроном.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Дипломатія і реальна допомога мають іти пліч-о-пліч. Росія не припиняє ударів по нашій країні, і зараз нам потрібно посилювати протиповітряну оборону, щоб захищати наших людей, наші громади, критичну інфраструктуру.

Кожне постачання ракет для ППО зберігає життя і посилює шанси для дипломатії. Саме тому кожна зустріч має приносити конкретний результат – нові рішення щодо ППО, нові пакети допомоги, нові спроможності для захисту неба", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, саме про це говорили із Макроном.

Зеленський розповів подробиці зустрічі із Макроном у Парижі
Зеленський розповів подробиці зустрічі із Макроном у Парижі
Зеленський розповів подробиці зустрічі із Макроном у Парижі

Читайте також: Росія затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди, - Зеленський

"Про реальні можливості України протидіяти російському терору, про наш захист і про підтримку, яка зможе зміцнити наші позиції в дипломатії.

Дуже ґрунтовно говорили й про дипломатію, наші кроки. Сьогодні в Парижі – найбільш репрезентативна зустріч Коаліції охочих: лідери держав, керівники міжнародних організацій, міністерський рівень та посли. Готуємо важливі політичні кроки.

Дякую Емманюелю за лідерство й готовність допомагати. Дякую за цю зустріч", - підсумував глава держави.

Читайте: Зеленський увів до складу РНБО Буданова та вивів Іващенка

Що передувало?

Також читайте: Присутність військ Великої Британії і Франції в Україні в межах гарантій безпеки є обов’язковою, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (28415) Франція (3379) Макрон Емманюель (1803)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Черговий приклад, як зеленський з єрмаком і групою осіб, нікчемно каталися по світу, імітуючи дивні «саміти», якісь нікчемні папірці=договори малювали «безпекові» без жодних результатів для України!! Кошториси грошей, вивезених зеленським з єрмаком за 2023-25 роки, бухгалтерії Секретаріату КМУ і ДУС оформили чималенькі!!!
Результатів для Українців та України аж НІЯКИХ, що підтверджують події в Україні!!
****** задоволений цими двома особами!
показати весь коментар
06.01.2026 15:51 Відповісти
+11
Щоб тенбе вже **** занімило. Кроки воно готує. Чмо всране. Передозуйся вже, ****
показати весь коментар
06.01.2026 15:40 Відповісти
+4
Так ,Зе вже дістав всіх своїми подорожами , які абсолютно
безрезультатні для нашої краіни !
Крім особистого піару і задоволення від крутих вояжів
за державні гроші !
показати весь коментар
06.01.2026 16:04 Відповісти

Завантаження...

 
 