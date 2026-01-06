Зеленський провів зустріч із Макроном: Готуємо важливі політичні кроки

Президент Володимир Зеленський розповів подробиці зустрічі із лідером Франції Емманюелем Макроном.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Дипломатія і реальна допомога мають іти пліч-о-пліч. Росія не припиняє ударів по нашій країні, і зараз нам потрібно посилювати протиповітряну оборону, щоб захищати наших людей, наші громади, критичну інфраструктуру.

Кожне постачання ракет для ППО зберігає життя і посилює шанси для дипломатії. Саме тому кожна зустріч має приносити конкретний результат – нові рішення щодо ППО, нові пакети допомоги, нові спроможності для захисту неба", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, саме про це говорили із Макроном.







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"Про реальні можливості України протидіяти російському терору, про наш захист і про підтримку, яка зможе зміцнити наші позиції в дипломатії.

Дуже ґрунтовно говорили й про дипломатію, наші кроки. Сьогодні в Парижі – найбільш репрезентативна зустріч Коаліції охочих: лідери держав, керівники міжнародних організацій, міністерський рівень та посли. Готуємо важливі політичні кроки.



Дякую Емманюелю за лідерство й готовність допомагати. Дякую за цю зустріч", - підсумував глава держави.

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Що передувало?

Відомо, що 6 січня президент Володимир Зеленський прибув до Парижа для участі в засіданні "Коаліції охочих".

Також Зеленський із Макроном перед самітом "Коаліції охочих" проведуть перемовини із Віткоффом та Кушнером.

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