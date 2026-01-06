Зеленский провел встречу с Макроном: Готовим важные политические шаги
Президент Владимир Зеленский рассказал подробности встречи с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Дипломатия и реальная помощь должны идти рука об руку. Россия не прекращает удары по нашей стране, и сейчас нам нужно усиливать противовоздушную оборону, чтобы защищать наших людей, наши громады, критическую инфраструктуру.
Каждая поставка ракет для ПВО сохраняет жизни и усиливает шансы для дипломатии. Именно поэтому каждая встреча должна приносить конкретный результат – новые решения по ПВО, новые пакеты помощи, новые возможности для защиты неба", – говорится в сообщении.
По словам Зеленского, именно об этом говорили с Макроном.
"О реальных возможностях Украины противодействовать российскому террору, о нашей защите и о поддержке, которая сможет укрепить наши позиции в дипломатии.
Очень основательно говорили и о дипломатии, наших шагах. Сегодня в Париже - наиболее репрезентативная встреча Коалиции желающих: лидеры государств, руководители международных организаций, министерский уровень и послы. Готовим важные политические шаги.
Спасибо Эмманюэлю за лидерство и готовность помогать. Спасибо за эту встречу", - подытожил глава государства.
Что предшествовало?
- Известно, что 6 января президент Владимир Зеленский прибыл в Париж для участия в заседании "Коалиции желающих".
- Также Зеленский с Макроном перед саммитом "Коалиции желающих" проведут переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Результатів для Українців та України аж НІЯКИХ, що підтверджують події в Україні!!
****** задоволений цими двома особами!
безрезультатні для нашої краіни !
Крім особистого піару і задоволення від крутих вояжів
за державні гроші !