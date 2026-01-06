РУС
Зеленский провел встречу с Макроном: Готовим важные политические шаги

Президент Владимир Зеленский рассказал подробности встречи с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Дипломатия и реальная помощь должны идти рука об руку. Россия не прекращает удары по нашей стране, и сейчас нам нужно усиливать противовоздушную оборону, чтобы защищать наших людей, наши громады, критическую инфраструктуру.

Каждая поставка ракет для ПВО сохраняет жизни и усиливает шансы для дипломатии. Именно поэтому каждая встреча должна приносить конкретный результат – новые решения по ПВО, новые пакеты помощи, новые возможности для защиты неба", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, именно об этом говорили с Макроном.

"О реальных возможностях Украины противодействовать российскому террору, о нашей защите и о поддержке, которая сможет укрепить наши позиции в дипломатии.

Очень основательно говорили и о дипломатии, наших шагах. Сегодня в Париже - наиболее репрезентативная встреча Коалиции желающих: лидеры государств, руководители международных организаций, министерский уровень и послы. Готовим важные политические шаги.

Спасибо Эмманюэлю за лидерство и готовность помогать. Спасибо за эту встречу", - подытожил глава государства.

Что предшествовало?

