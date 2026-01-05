РУС
Россия затягивает войну, пытается нанести Украине как можно больший ущерб, - Зеленский

Зеленский: Россия делает все, чтобы затянуть войну

Россия затягивает войну и пытается нанести Украине как можно больший ущерб.

Об этом в вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Продолжается ликвидация атак РФ

Глава государства отметил, что сейчас в Харькове и Днепре, в других городах и громадах продолжается ликвидация последствий российских ударов.

"В Киеве сегодня российская армия повредила очередную больницу – абсолютно гражданский объект. В Днепре среди попаданий гражданское предприятие – производитель продовольствия. Обычное подсолнечное масло – и это для России, как оказывается, тоже мишень. В Харькове россияне ударили прямо по теплу, по энергии для людей, по обычной жизни – баллистика против энергетики. В Херсоне ремонтные бригады, энергетики работали, чтобы восстановить подачу электричества после российских ударов", – рассказал в обращении президент.

РФ не воспринимает всерьез дипломатическую работу

По словам президента, все это свидетельствует о том, что Россия не воспринимает реально всерьез дипломатическую работу, которую с ней пытаются вести цивилизованные страны.

"Россия затягивает войну, пытается нанести Украине как можно больший ущерб – их стратегия неизменна. Наша стратегия – стратегия защиты жизни – будет усиливаться, уже это делаем", - добавил Зеленский.

+10
Геніальне відкриття, браво
05.01.2026 20:17 Ответить
+10
Де ж твоя стіна дронів?
05.01.2026 20:17 Ответить
+10
05.01.2026 20:25 Ответить
Оце так новина....!!!
05.01.2026 20:16 Ответить
Каждый вечер вечер наступает вдруг!
Если делать нечего тебе, мой друг,

то подивись вечірній гундосик
(якщо в тебе не вимкнули світло, звичайно)
і ти точно не забудеш, хто у тебе преЗЕдент

05.01.2026 21:09 Ответить
Геніальне відкриття, браво
05.01.2026 20:17 Ответить
Де ж твоя стіна дронів?
05.01.2026 20:17 Ответить
їх шукають в лісі з мільярда дерев вчителі з зарплатами по 4000 євро
05.01.2026 20:25 Ответить
- вона поруч зі "стіною яценюка" ... про яку , чомусь , зараз не згадують
05.01.2026 20:36 Ответить
Дякуємо кеп
05.01.2026 20:19 Ответить
...і в цей час Україні завдають удар в спину зсередини.

все вірно, вова.

.
05.01.2026 20:19 Ответить
зеновина
05.01.2026 20:20 Ответить
Ішак не меньше зацікавлений у війні. Адже це гарантія його виживання.
05.01.2026 20:20 Ответить
перед чим затягує? домовився ї раніше здати?
05.01.2026 20:23 Ответить
Бо якби втік, війна б скінчилась - міндічі б стільки не накрали, Залужний керував би військом замість "рускава гєнерала", мзс працював би замість єрмака, та багато б чого пішло інакше...
05.01.2026 20:50 Ответить
05.01.2026 20:25 Ответить
І на той момент у зехудоби не виникало питань ,де і коли воно так втомилось,що поїхало відпочивати.
05.01.2026 20:37 Ответить
Да,намагається як довше затримати на посту одне непорозуміння,яке ніяк не второпає,що уся країна за малим винятком ойого ненавидить,тілько воно вважає себе недонаполеоном...
05.01.2026 20:25 Ответить
рабсія від року 2014,
завдає шкоди Україні..
а взагалі..
то ще від часів орди,
коли москва зрадила Київську Русь..
05.01.2026 20:26 Ответить
Задовго до Орди майбутні московити атакували Київ.
05.01.2026 20:32 Ответить
ну добре..
я ще не такий старий..
05.01.2026 20:33 Ответить
Яка глибока думка(А росії завдати більшої шкоди така думка не спадала ні тобі,ні Сцирському?( Чи фламінгів замало?Чи паляниці закінчилися? Але ти зайнятий зміною ліжок в борделі ((
05.01.2026 20:31 Ответить
Поплачь ещё. Жалобно так. И слезу пусти. Может кто ещё денег даст.
05.01.2026 20:32 Ответить
грошей тоді ще не давали,
і де той Київ .. за три дні?
05.01.2026 20:36 Ответить
Да уж поближе к фронту чем Прага
05.01.2026 20:43 Ответить
що ж так слабенько, москворотий..?
05.01.2026 20:47 Ответить
Сказав би, що у Зеленского сенсаційне прозріння, але він тільки тексти зачитує.
05.01.2026 20:35 Ответить
Це звичка, він актор, або щось в цьому роді, звик працювати за сценарієм, так і продовжує. Погано що сценарії пишуть не патріоти, та, швидше за все, не українці
05.01.2026 20:49 Ответить
Росія затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди, - Зеленський.

Так твої куми, ефективні менеджери і бізнес партнери, також завдають шкоди Україні!
Міндіч, Цукерман, Чернишов, Галущенко, Гринчук, Гетманцев.

Головне, що твої недолугі перестановки посадовців кожні півроку йдуть Україні тільки на користь!🤬
05.01.2026 20:37 Ответить
Ці перетасовки - замітання слідів: нєт чєловєка, нєт проблєм. Он чєбурек завалив роботу міноборони, ні#єра не домовився на посаді рнбо, тепер кудись перепризначиться і усьо - білим лебедем на флоридщину.
05.01.2026 20:42 Ответить
Володя може відправити чебурека кудись послом.

Венедіктова, Костін, Таран, вже відправлені подалі від України, бо мала лі шо.😏
05.01.2026 21:04 Ответить
Містер очевидність... на 4-му році війни. Френчик начепив, думає, що на сцені виступає. Як ти сук@ людям в очі дивишся після своїх мансів-міндічів? Ліжка у своєму борделі переставляє, прибирає неблагонадійних, лідор ср@ний
05.01.2026 20:38 Ответить
Не зовсім зрозуміло, стратегію захисту чийого життя посилюватимете ?)
05.01.2026 20:42 Ответить
Це звучить як тост для ху...ла, а для нас аби що сказати доки про нові перестановки думає. Може краще в поїздку, хоч менше тут натвориш
05.01.2026 20:43 Ответить
🤡 чмо зелене про війну треба було казати ще в 19р. вчора...
05.01.2026 20:44 Ответить
Такої біди, як оце зелене гундосе непорозуміння, мабуть тільки хан Батий завдав!
Але ж, серіал про голобородька продовжується!
05.01.2026 20:45 Ответить
оце висрав так висрав! потужно!
05.01.2026 20:50 Ответить
... треба було готувати країну до війни з мордором, партнери ж попереджали !
05.01.2026 20:51 Ответить
Може, тут просто "бульбашка", але звідки ж ті 59% довіри?
05.01.2026 20:52 Ответить
Идиот.
05.01.2026 20:57 Ответить
вона не затягує, вона намагається її виграти
а ми граємось з рудим дебільчиком
05.01.2026 21:01 Ответить
Звідки взявся цей баран на нашу голову !
05.01.2026 21:05 Ответить
Якщо стадо постійно кидається,то в одну сторону, то в іншу, вперед- назад, тоді попереду завжди виявляються найкривіші барани !)
05.01.2026 21:09 Ответить
Передбачувалось,що ввечері буде статистика і нюні що паРаша "затягує війну щоб більше нанести шкоди ..."
Може вже досить нити і треба вже здачі давати,тим більше ти обіцяв.Сам казав що пуйло розуміє тільки силу.Коли будеш плакатись,бункерний буде добивати..Де все те на фоні якого так красувався,записуючи чергову гуснятину про асиметричну відповідь і помсту.Чи ще не начасі? Вже давно пора.Клин клином вибивають!
05.01.2026 21:13 Ответить
 
 