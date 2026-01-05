Россия затягивает войну, пытается нанести Украине как можно больший ущерб, - Зеленский

Россия затягивает войну и пытается нанести Украине как можно больший ущерб.

Об этом в вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Продолжается ликвидация атак РФ

Глава государства отметил, что сейчас в Харькове и Днепре, в других городах и громадах продолжается ликвидация последствий российских ударов.

"В Киеве сегодня российская армия повредила очередную больницу – абсолютно гражданский объект. В Днепре среди попаданий гражданское предприятие – производитель продовольствия. Обычное подсолнечное масло – и это для России, как оказывается, тоже мишень. В Харькове россияне ударили прямо по теплу, по энергии для людей, по обычной жизни – баллистика против энергетики. В Херсоне ремонтные бригады, энергетики работали, чтобы восстановить подачу электричества после российских ударов", – рассказал в обращении президент.

Читайте также: Рашисты ударили БПЛА по Днепру: возник пожар, повреждено предприятие

РФ не воспринимает всерьез дипломатическую работу

По словам президента, все это свидетельствует о том, что Россия не воспринимает реально всерьез дипломатическую работу, которую с ней пытаются вести цивилизованные страны.

"Россия затягивает войну, пытается нанести Украине как можно больший ущерб – их стратегия неизменна. Наша стратегия – стратегия защиты жизни – будет усиливаться, уже это делаем", - добавил Зеленский.

Читайте также: Зеленский анонсировал ротации в дипломатическом корпусе: Сибига представит кандидатуры