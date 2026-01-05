Россия затягивает войну, пытается нанести Украине как можно больший ущерб, - Зеленский
Россия затягивает войну и пытается нанести Украине как можно больший ущерб.
Об этом в вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Продолжается ликвидация атак РФ
Глава государства отметил, что сейчас в Харькове и Днепре, в других городах и громадах продолжается ликвидация последствий российских ударов.
"В Киеве сегодня российская армия повредила очередную больницу – абсолютно гражданский объект. В Днепре среди попаданий гражданское предприятие – производитель продовольствия. Обычное подсолнечное масло – и это для России, как оказывается, тоже мишень. В Харькове россияне ударили прямо по теплу, по энергии для людей, по обычной жизни – баллистика против энергетики. В Херсоне ремонтные бригады, энергетики работали, чтобы восстановить подачу электричества после российских ударов", – рассказал в обращении президент.
РФ не воспринимает всерьез дипломатическую работу
По словам президента, все это свидетельствует о том, что Россия не воспринимает реально всерьез дипломатическую работу, которую с ней пытаются вести цивилизованные страны.
"Россия затягивает войну, пытается нанести Украине как можно больший ущерб – их стратегия неизменна. Наша стратегия – стратегия защиты жизни – будет усиливаться, уже это делаем", - добавил Зеленский.
Если делать нечего тебе, мой друг,
то подивись вечірній гундосик
(якщо в тебе не вимкнули світло, звичайно)
і ти точно не забудеш, хто у тебе преЗЕдент
все вірно, вова.
.
завдає шкоди Україні..
а взагалі..
то ще від часів орди,
коли москва зрадила Київську Русь..
я ще не такий старий..
і де той Київ .. за три дні?
Так твої куми, ефективні менеджери і бізнес партнери, також завдають шкоди Україні!
Міндіч, Цукерман, Чернишов, Галущенко, Гринчук, Гетманцев.
Головне, що твої недолугі перестановки посадовців кожні півроку йдуть Україні тільки на користь!🤬
Венедіктова, Костін, Таран, вже відправлені подалі від України, бо мала лі шо.😏
Але ж, серіал про голобородька продовжується!
а ми граємось з рудим дебільчиком
Може вже досить нити і треба вже здачі давати,тим більше ти обіцяв.Сам казав що пуйло розуміє тільки силу.Коли будеш плакатись,бункерний буде добивати..Де все те на фоні якого так красувався,записуючи чергову гуснятину про асиметричну відповідь і помсту.Чи ще не начасі? Вже давно пора.Клин клином вибивають!