Росія затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди, - Зеленський
Росія затягує війну та намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди.
Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Триває ліквідація атак РФ
Глава держави зазначив, що зараз у Харкові та Дніпрі, в інших містах і громадах триває ліквідація наслідків російських ударів.
"У Києві сьогодні російська армія пошкодила чергову лікарню – абсолютно цивільний обʼєкт. У Дніпрі серед влучань цивільне підприємство – виробник продовольства. Звичайна соняшникова олія – і це для Росії, як виявляється, теж мішень. У Харкові росіяни вдарили просто по теплу, по енергії для людей, по звичайному життю – балістика проти енергетики. У Херсоні ремонтні бригади, енергетики працювали, щоб відновити постачання електрики після російських ударів", - розповів у зверненні президент.
РФ не сприймає всерйоз дипломатичну роботу
За словами президента, все це свідчить про те, що Росія не сприймає реально всерйоз дипломатичну роботу, яку з нею намагаються вести цивілізовані країни.
"Росія затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди – їхня стратегія незмінна. Наша стратегія – стратегія захисту життя – буде посилюватись, уже це робимо", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль