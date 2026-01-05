Росія затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди, - Зеленський

Росія затягує війну та намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди.

Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Триває ліквідація атак РФ

Глава держави зазначив, що зараз у Харкові та Дніпрі, в інших містах і громадах триває ліквідація наслідків російських ударів.

"У Києві сьогодні російська армія пошкодила чергову лікарню – абсолютно цивільний обʼєкт. У Дніпрі серед влучань цивільне підприємство – виробник продовольства. Звичайна соняшникова олія – і це для Росії, як виявляється, теж мішень. У Харкові росіяни вдарили просто по теплу, по енергії для людей, по звичайному життю – балістика проти енергетики. У Херсоні ремонтні бригади, енергетики працювали, щоб відновити постачання електрики після російських ударів", - розповів у зверненні президент.

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РФ не сприймає всерйоз дипломатичну роботу

За словами президента, все це свідчить про те, що Росія не сприймає реально всерйоз дипломатичну роботу, яку з нею намагаються вести цивілізовані країни.

"Росія затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди – їхня стратегія незмінна. Наша стратегія – стратегія захисту життя – буде посилюватись, уже це робимо", - додав Зеленський.

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