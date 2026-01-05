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Новини Атака безпілотників на Дніпро
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Рашисти вдарили БпЛА по Дніпру: виникла пожежа, пошкоджено підприємство

Атака шахедів на Дніпро 5 січня: що відомо про наслідки?

Російські загарбники атакували Дніпро безпілотниками, внаслідок чого у місті виникла пожежа.

Про це повідомив т.в.о. начальника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці атаки

"Внаслідок атаки БпЛА у Дніпрі виникла пожежа. Пошкоджене підприємство. Також понівечені авто, лінія електропередач.

Станом на цю хвилину інформація про загиблих чи постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що у ніч проти 5 січня російські безпілотники масовано атакували Київ. В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено медзаклад, загинула людина.
  • У Чернігові атаковано підприємство, пошкоджено будинки та гаражі.
  • На Київщині через ворожу атаку загинув чоловік, знеструмлено Славутич.
  • Також ворог атакував Харків
  • У Запоріжжі окупанти вбили чоловіка.

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