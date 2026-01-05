Рашисти вдарили БпЛА по Дніпру: виникла пожежа, пошкоджено підприємство
Російські загарбники атакували Дніпро безпілотниками, внаслідок чого у місті виникла пожежа.
Про це повідомив т.в.о. начальника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці атаки
"Внаслідок атаки БпЛА у Дніпрі виникла пожежа. Пошкоджене підприємство. Також понівечені авто, лінія електропередач.
Станом на цю хвилину інформація про загиблих чи постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у ніч проти 5 січня російські безпілотники масовано атакували Київ. В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено медзаклад, загинула людина.
- У Чернігові атаковано підприємство, пошкоджено будинки та гаражі.
- На Київщині через ворожу атаку загинув чоловік, знеструмлено Славутич.
- Також ворог атакував Харків.
- У Запоріжжі окупанти вбили чоловіка.
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