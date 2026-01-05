Рашисты нанесли удар БПЛА по Днепру: возник пожар, повреждено предприятие

Российские захватчики атаковали Днепр беспилотниками, в результате чего в городе возник пожар.

Об этом сообщил и.о. начальника областной военной администрации Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности атаки

"В результате атаки БПЛА в Днепре возник пожар. Повреждено предприятие. Также повреждены автомобили, линия электропередач.

На данный момент информация о погибших или пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 января российские беспилотники массированно атаковали Киев. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков. Повреждено медучреждение, погиб человек.

В Чернигове атаковано предприятие, повреждены дома и гаражи.

В Киевской области из-за вражеской атаки погиб мужчина, обесточен Славутич.

Также враг атаковал Харьков.

В Запорожье оккупанты убили мужчину.

