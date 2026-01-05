Массированная атака РФ: в Чернигове атаковано предприятие, повреждены дома и гаражи (обновлено)
Ночью 5 января враг атаковал Чернигов баллистическими ракетами и БПЛА. Под ударом оказалось одно из предприятий города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Дмитрий Брижинский.
"В результате атаки врага возникли пожары в одном из гаражных кооперативов города и в частном доме в прилегающей громаде", - говорится в сообщении.
Последствия вражеского удара
По информации местных СМИ, повреждения получило частное предприятие на окраине города. В результате атаки возник пожар в гаражном кооперативе, предварительно повреждены семь гаражей.
Кроме того, произошло возгорание частного дома на территории Чернигова. В результате удара повреждены 15 частных жилых домов - выбиты окна и двери, повреждены заборы и ворота.
В результате ночной комбинированной атаки врага по городу:
- было разрушено 8 гаражей и повреждено 96 гаражных помещений;
- разрушены здания хозяйственно-складского назначения на территории коммунального учреждения;
- разрушено хозяйственное здание одного из предприятий города;
- зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом, в результате чего возник пожар. Также в результате попадания повреждены 15 частных жилых домов - выбиты окна и двери, повреждены заборы и ворота.
- погибших и травмированных нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Протягом
Жодної