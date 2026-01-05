РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9918 посетителей онлайн
Новости
1 051 4

Массированная атака РФ: в Чернигове атаковано предприятие, повреждены дома и гаражи (обновлено)

Враг атаковал Чернигов ракетами и дронами: загорелись гаражи и дом

Ночью 5 января враг атаковал Чернигов баллистическими ракетами и БПЛА. Под ударом оказалось одно из предприятий города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Дмитрий Брижинский.

"В результате атаки врага возникли пожары в одном из гаражных кооперативов города и в частном доме в прилегающей громаде", - говорится в сообщении.

Последствия вражеского удара 

По информации местных СМИ, повреждения получило частное предприятие на окраине города. В результате атаки возник пожар в гаражном кооперативе, предварительно повреждены семь гаражей.

Кроме того, произошло возгорание частного дома на территории Чернигова. В результате удара повреждены 15 частных жилых домов - выбиты окна и двери, повреждены заборы и ворота.

В результате ночной комбинированной атаки врага по городу:

  • было разрушено 8 гаражей и повреждено 96 гаражных помещений;
  • разрушены здания хозяйственно-складского назначения на территории коммунального учреждения;
  • разрушено хозяйственное здание одного из предприятий города;
  • зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом, в результате чего возник пожар. Также в результате попадания повреждены 15 частных жилых домов - выбиты окна и двери, повреждены заборы и ворота.
  • погибших и травмированных нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атаки РФ на Черниговщину: трое погибших и 13 раненых за неделю

Автор: 

обстрел (31155) Чернигов (985)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Загалом булдо близько десятка вибухів, на протязі кількох годин... Але ні одної пожежі не було видно. Останні вибухи, правда, чув уже крізь сон...
показать весь комментарий
05.01.2026 07:56 Ответить
Чую ті самі вибухи, але все ще при тямі. На якому ще протязі?
Протягом
Жодної
показать весь комментарий
05.01.2026 08:46 Ответить
Перший був ще в 2 ночі. Розбудив. До 3 годин було ще шість. Потім ліг спать... Крізь сон чув ще 2-3 удари...
показать весь комментарий
05.01.2026 09:00 Ответить
 
 