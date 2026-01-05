Масована атака РФ: у Чернігові атаковано підприємство, пошкоджено будинки та гаражі (оновлено)
Вночі 5 січня ворог атакував Чернігів балістичними ракетами та БпЛА. Під ударом опинилося одне з підприємств міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський.
"Внаслідок атаки ворога виникли пожежі в одному з гаражних кооперативів міста та в приватному будинку в прилеглій громаді", - йдеться в повідомленні.
Наслідки ворожого удару
За інформацією місцевих ЗМІ, ураження зазнало приватне підприємство на околиці міста. У результаті атаки виникла пожежа в гаражному кооперативі, попередньо пошкоджено сім гаражів.
Крім того, сталося загоряння приватного будинку на території Чернігова. Унаслідок удару пошкоджено 15 приватних житлових будинків - вибито вікна та двері, пошкоджено паркани та ворота.
Унаслідок нічної комбінованої атаки ворога по місту:
- було зруйновано 8 гаражів та пошкоджено 96 гаражних приміщень;
- зруйновані будівлі господарчо-складського призначення на території комунальної установи;
- зруйнована господарча будівля одного з підприємств міста;
- зафіксовано пряме влучання в приватний житловий будинок, унаслідок чого виникла пожежа. Також у результаті влучання пошкоджено 15 приватних житлових будинків - вибиті вікна та двері, пошкоджені паркани й ворота.
- загиблих та травмованих немає.
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