Атаки РФ на Чернігівщину: троє загиблих та 13 поранених за тиждень
Протягом минулого тижня російські війська били по населених пунктах Чернігівської області безпілотниками, FPV-дронами, артилерією та з мінометів, унасслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Так, зазначається, що за тиждень українські військові знищили над Чернігівщиною 94 ударні дрони.
"На жаль, були влучання. Це й безпілотники, й FPV-дрони, артилерія, міномети", - йдеться в повідомленні.
Загиблі
Повідомляється, що внаслідок ворожих обстрілів загинули троє цивільних людей:
- 63-річний водій лісовозу зі Сновщини,
- у селі Семенівської громади - 39-річний цивільний, який просто їхав легковою автівкою,
- 80-річна жителька Чернігова.
Поранені
Ще 13 людей зазнали поранень за минулий тиждень:
- 2 - жителі прикордоння,
- 11 - мешканці Чернігова.
"Ворог діє жорстоко. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги", - наголосив голова ОВА.
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