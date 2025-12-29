Атаки РФ на Чернігівщину: троє загиблих та 13 поранених за тиждень

Протягом минулого тижня російські війська били по населених пунктах Чернігівської області безпілотниками, FPV-дронами, артилерією та з мінометів, унасслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

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Так, зазначається, що за тиждень українські військові знищили над Чернігівщиною 94 ударні дрони.

"На жаль, були влучання. Це й безпілотники, й FPV-дрони, артилерія, міномети", - йдеться в повідомленні.

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Загиблі

Повідомляється, що внаслідок ворожих обстрілів загинули троє цивільних людей:

63-річний водій лісовозу зі Сновщини,

у селі Семенівської громади - 39-річний цивільний, який просто їхав легковою автівкою,

80-річна жителька Чернігова.

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Поранені

Ще 13 людей зазнали поранень за минулий тиждень:

2 - жителі прикордоння,

11 - мешканці Чернігова.

"Ворог діє жорстоко. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги", - наголосив голова ОВА.

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