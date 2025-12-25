Аварійно-пошукові роботи на місці атаки РФ у Чернігові завершено, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Рятувальники завершили аварійно-пошукові роботи на місці російської атаки в місті Чернігів.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Аварійно-пошукові роботи завершено

"Станом на зараз у Чернігові завершено аварійно-пошукові роботи на місці влучання ворожого безпілотника по житловому будинку. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще 9 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.







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