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Новини Фото Атака безпілотників на Чернігів
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Аварійно-пошукові роботи на місці атаки РФ у Чернігові завершено, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Рятувальники завершили аварійно-пошукові роботи на місці російської атаки в місті Чернігів.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Аварійно-пошукові роботи завершено

"Станом на зараз у Чернігові завершено аварійно-пошукові роботи на місці влучання ворожого безпілотника по житловому будинку. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще 9 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Аварійно-пошукові роботи в Чернігові завершено
Аварійно-пошукові роботи в Чернігові завершено
Аварійно-пошукові роботи в Чернігові завершено

Що передувало?

Автор: 

обстріл (35091) Чернігів (908) ДСНС (5409) Чернігівська область (1415) Чернігівський район (201)
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