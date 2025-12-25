Аварійно-пошукові роботи на місці атаки РФ у Чернігові завершено, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Рятувальники завершили аварійно-пошукові роботи на місці російської атаки в місті Чернігів.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Аварійно-пошукові роботи завершено
"Станом на зараз у Чернігові завершено аварійно-пошукові роботи на місці влучання ворожого безпілотника по житловому будинку. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще 9 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти атакували дроном п'ятиповерхівку у Чернігові.
- За даними Нацполіції, у Чернігові внаслідок атаки російського безпілотника по житловому будинку загинула 80-річна жінка. Кількість постраждалих зросла до десяти, троє з них - діти.
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