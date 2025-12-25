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Новости Фото Атака беспилотников на Чернигов
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Аварийно-поисковые работы на месте атаки РФ в Чернигове завершены, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели завершили аварийно-поисковые работы на месте российской атаки в городе Чернигов.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Аварийно-поисковые работы завершены

"На данный момент в Чернигове завершены аварийно-поисковые работы на месте попадания вражеского беспилотника по жилому дому. В результате атаки погиб один человек, еще 9 человек получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Аварийно-поисковые работы в Чернигове завершены
Аварийно-поисковые работы в Чернигове завершены
Аварийно-поисковые работы в Чернигове завершены

Что предшествовало?

обстрел (33726) Чернигов (993) ГСЧС (5261) Черниговская область (1621) Черниговский район (200)
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