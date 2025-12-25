Аварийно-поисковые работы на месте атаки РФ в Чернигове завершены, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ
Спасатели завершили аварийно-поисковые работы на месте российской атаки в городе Чернигов.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Аварийно-поисковые работы завершены
"На данный момент в Чернигове завершены аварийно-поисковые работы на месте попадания вражеского беспилотника по жилому дому. В результате атаки погиб один человек, еще 9 человек получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты атаковали дроном пятиэтажку в Чернигове.
- По данным Нацполиции, в Чернигове в результате атаки российского беспилотника по жилому дому погибла 80-летняя женщина. Число пострадавших возросло до десяти, трое из них - дети.
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