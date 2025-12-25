Российская атака по пятиэтажке в Чернигове: количество пострадавших возросло до 10, трое из них — дети
В Чернигове в результате атаки российского беспилотника по жилому дому погибла 80-летняя женщина. Число пострадавших возросло до десяти.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины по состоянию на 18:00.
- Удар пришелся на пятиэтажный жилой дом. Российский дрон попал в квартиру на третьем этаже, что привело к значительным разрушениям. Один из этажей дома получил серьезные повреждения, жителей эвакуировали.
Среди раненых - дети
В результате атаки пострадали десять человек, среди них — трое детей, добавили в полиции. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
Вблизи места попадания развернули пункт несокрушимости, где жители могут согреться и получить помощь, в частности полицейские принимают заявления о поврежденном имуществе.
Работа экстренных служб и следователей
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, патрульные, криминалисты, взрывотехники, спасатели ГСЧС и другие экстренные службы. Правоохранители документируют последствия российской атаки и проводят поквартирные обходы соседних домов.
- Ранее глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус отметил, что местные власти готовят места для отселения людей в результате удара российского дрона.
