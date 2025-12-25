РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8971 посетитель онлайн
Новости Атака беспилотников на Чернигов
485 6

Российская атака по пятиэтажке в Чернигове: количество пострадавших возросло до 10, трое из них — дети

РФ ударила по дому в Чернигове 25 декабря: что известно?

В Чернигове в результате атаки российского беспилотника по жилому дому погибла 80-летняя женщина. Число пострадавших возросло до десяти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины по состоянию на 18:00.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

  • Удар пришелся на пятиэтажный жилой дом. Российский дрон попал в квартиру на третьем этаже, что привело к значительным разрушениям. Один из этажей дома получил серьезные повреждения, жителей эвакуировали.

Читайте: Рашисты атаковали два района Харькова: под ударом объекты критической инфраструктуры, пострадал один человек (обновлено)

Среди раненых - дети

В результате атаки пострадали десять человек, среди них — трое детей, добавили в полиции. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Вблизи места попадания развернули пункт несокрушимости, где жители могут согреться и получить помощь, в частности полицейские принимают заявления о поврежденном имуществе.

Читайте также: В Одесской области взрыв бойлера разрушил жилой дом. ФОТОрепортаж

Работа экстренных служб и следователей

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, патрульные, криминалисты, взрывотехники, спасатели ГСЧС и другие экстренные службы. Правоохранители документируют последствия российской атаки и проводят поквартирные обходы соседних домов.

  • Ранее глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус отметил, что местные власти готовят места для отселения людей в результате удара российского дрона. 

Читайте также: Сутки в Черниговской области: россияне обстреляли энергообъекты и промышленные предприятия, двое погибших. ФОТОрепортаж

Чернигов (980) атака (842) дроны (5831) разрушение (185) Черниговская область (1462) Черниговский район (141)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що кажуть МВГ і МВА разом із ОВА? Чергували чи святкували?
показать весь комментарий
25.12.2025 19:43 Ответить
показать весь комментарий
25.12.2025 19:46 Ответить
Це що? Допомога рашистам визначати об'єкти?
показать весь комментарий
25.12.2025 20:05 Ответить
ОнаРодимая !!!
показать весь комментарий
25.12.2025 21:25 Ответить
Кращеб стільки мобільних груп було і перезоплювачів по всій області!
показать весь комментарий
25.12.2025 20:12 Ответить
Якщо не помиляюсь, то на це виділили 50 мільонів...
показать весь комментарий
25.12.2025 20:15 Ответить
 
 