Російська атака по п’ятиповерхівці в Чернігові: кількість постраждалих зросла до 10, троє з них - діти
У Чернігові внаслідок атаки російського безпілотника по житловому будинку загинула 80-річна жінка. Кількість постраждалих зросла до десяти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Національної поліції України станом на 18:00.
- Удар припав на п’ятиповерховий житловий будинок. Російський дрон влучив у квартиру на третьому поверсі, що призвело до значних руйнувань. Один із поверхів будинку зазнав серйозних пошкоджень, мешканців евакуювали.
Серед поранених - діти
Унаслідок атаки постраждали десять осіб, серед них — троє дітей, додали в поліції. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.
Поблизу місця влучання розгорнули пункт незламності, де мешканці можуть зігрітися та отримати допомогу, зокрема поліцейські приймають заяви про пошкоджене майно.
Робота екстрених служб і слідчих
На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, патрульні, криміналісти, вибухотехніки, рятувальники ДСНС та інші екстрені служби. Правоохоронці документують наслідки російської атаки, проводять поквартирні обходи навколишніх будинків.
- Раніше голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус зазначив, що місцева влада готує місця для відселення людей внаслідок удару російського дрона.
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