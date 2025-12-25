Російська атака по п’ятиповерхівці в Чернігові: кількість постраждалих зросла до 10, троє з них - діти

У Чернігові внаслідок атаки російського безпілотника по житловому будинку загинула 80-річна жінка. Кількість постраждалих зросла до десяти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Національної поліції України станом на 18:00.

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Удар припав на п’ятиповерховий житловий будинок. Російський дрон влучив у квартиру на третьому поверсі, що призвело до значних руйнувань. Один із поверхів будинку зазнав серйозних пошкоджень, мешканців евакуювали.

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Серед поранених - діти

Унаслідок атаки постраждали десять осіб, серед них — троє дітей, додали в поліції. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Поблизу місця влучання розгорнули пункт незламності, де мешканці можуть зігрітися та отримати допомогу, зокрема поліцейські приймають заяви про пошкоджене майно.

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Робота екстрених служб і слідчих

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, патрульні, криміналісти, вибухотехніки, рятувальники ДСНС та інші екстрені служби. Правоохоронці документують наслідки російської атаки, проводять поквартирні обходи навколишніх будинків.

Раніше голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус зазначив, що місцева влада готує місця для відселення людей внаслідок удару російського дрона.

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