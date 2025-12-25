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Новини Атака безпілотників на Чернігів
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Російська атака по п’ятиповерхівці в Чернігові: кількість постраждалих зросла до 10, троє з них - діти

РФ вдарила по будинку в Чернігові 25 грудня: що відомо?

У Чернігові внаслідок атаки російського безпілотника по житловому будинку загинула 80-річна жінка. Кількість постраждалих зросла до десяти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Національної поліції України станом на 18:00.

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  • Удар припав на п’ятиповерховий житловий будинок. Російський дрон влучив у квартиру на третьому поверсі, що призвело до значних руйнувань. Один із поверхів будинку зазнав серйозних пошкоджень, мешканців евакуювали.

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Серед поранених - діти

Унаслідок атаки постраждали десять осіб, серед них — троє дітей, додали в поліції. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Поблизу місця влучання розгорнули пункт незламності, де мешканці можуть зігрітися та отримати допомогу, зокрема поліцейські приймають заяви про пошкоджене майно.

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Робота екстрених служб і слідчих

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, патрульні, криміналісти, вибухотехніки, рятувальники ДСНС та інші екстрені служби. Правоохоронці документують наслідки російської атаки, проводять поквартирні обходи навколишніх будинків.

  • Раніше голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус зазначив, що місцева влада готує місця для відселення людей внаслідок удару російського дрона. 

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Чернігів (908) атака (1803) дрони (8672) руйнування (302) Чернігівська область (1415) Чернігівський район (201)
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