Атаки РФ на Черниговщину: трое погибших и 13 раненых за неделю

В течение прошлой недели российские войска обстреливали населенные пункты Черниговской области беспилотниками, FPV-дронами, артиллерией и минометами, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Так, отмечается, что за неделю украинские военные уничтожили над Черниговщиной 94 ударных дрона.

"К сожалению, были попадания. Это и беспилотники, и FPV-дроны, артиллерия, минометы", - говорится в сообщении.

Погибшие

Сообщается, что в результате вражеских обстрелов погибли трое гражданских лиц:

63-летний водитель лесовоза из Сновщины,

в селе Семеновской громады - 39-летний гражданский, который просто ехал на легковой машине,

80-летняя жительница Чернигова.

Ранены

Еще 13 человек получили ранения за прошедшую неделю:

2 - жители приграничья,

11 - жители Чернигова.

"Враг действует жестоко. Реагируйте на сигналы воздушной тревоги", - подчеркнул глава ОВА.

