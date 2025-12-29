РУС
Новости Обстрелы Черниговщины
324 1

Атаки РФ на Черниговщину: трое погибших и 13 раненых за неделю

Обстрелы Черниговщины

В течение прошлой недели российские войска обстреливали населенные пункты Черниговской области беспилотниками, FPV-дронами, артиллерией и минометами, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Так, отмечается, что за неделю украинские военные уничтожили над Черниговщиной 94 ударных дрона.

"К сожалению, были попадания. Это и беспилотники, и FPV-дроны, артиллерия, минометы", - говорится в сообщении.

Погибшие 

Сообщается, что в результате вражеских обстрелов погибли трое гражданских лиц:

  • 63-летний водитель лесовоза из Сновщины,
  • в селе Семеновской громады - 39-летний гражданский, который просто ехал на легковой машине,
  • 80-летняя жительница Чернигова.

Ранены

Еще 13 человек получили ранения за прошедшую неделю:

  • 2 - жители приграничья,
  • 11 - жители Чернигова.

"Враг действует жестоко. Реагируйте на сигналы воздушной тревоги", - подчеркнул глава ОВА.

Автор: 

обстрел (31084) Чернигов (984) Черниговская область (1464) Черниговский район (145)
Сортировать:
"...РФ "хоче, щоб Україна досягла успіху" і допоможе з відбудовою..."
==============================================
американське посміховисько...
показать весь комментарий
29.12.2025 10:27 Ответить
 
 