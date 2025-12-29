Атаки РФ на Черниговщину: трое погибших и 13 раненых за неделю
В течение прошлой недели российские войска обстреливали населенные пункты Черниговской области беспилотниками, FPV-дронами, артиллерией и минометами, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Так, отмечается, что за неделю украинские военные уничтожили над Черниговщиной 94 ударных дрона.
"К сожалению, были попадания. Это и беспилотники, и FPV-дроны, артиллерия, минометы", - говорится в сообщении.
Погибшие
Сообщается, что в результате вражеских обстрелов погибли трое гражданских лиц:
- 63-летний водитель лесовоза из Сновщины,
- в селе Семеновской громады - 39-летний гражданский, который просто ехал на легковой машине,
- 80-летняя жительница Чернигова.
Ранены
Еще 13 человек получили ранения за прошедшую неделю:
- 2 - жители приграничья,
- 11 - жители Чернигова.
"Враг действует жестоко. Реагируйте на сигналы воздушной тревоги", - подчеркнул глава ОВА.
