Рашисты ударили по Запорожью: погиб мужчина
Днем 5 января 2026 года войска РФ обстреляли Запорожье.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Есть жертва
"Один человек погиб в результате вражеской атаки на Запорожье. Российский беспилотник ударил по одному из районов города. В результате атаки загорелся экскаватор. Водитель погиб на месте", - говорится в сообщении.
Более подробная информация о вражеской атаке на данный момент неизвестна.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг нанес удар по спальному району Запорожья, там загорелся автомобиль.
Дмитрий Авдеев
Сергей Кузнецов
