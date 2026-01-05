РУС
Новости Атака дронов по Запорожью
Рашисты ударили по Запорожью: погиб мужчина

Запорожье после обстрела

Днем 5 января 2026 года войска РФ обстреляли Запорожье.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Есть жертва 

"Один человек погиб в результате вражеской атаки на Запорожье. Российский беспилотник ударил по одному из районов города. В результате атаки загорелся экскаватор. Водитель погиб на месте", - говорится в сообщении.

Более подробная информация о вражеской атаке на данный момент неизвестна.

Что предшествовало?

Запорожье (2862) обстрел (31178)
Сортировать:
Вчера погиб, сегодня погиб.. Вова, раздупляйся уже. Или договаривайся, или доставай какие-то внутренние резервы. Запорожье уже ланцетами херачат, просто по грузовикам.
05.01.2026 12:56 Ответить
Дивно, обіцяли виробляти в день мінімум по 500 антидронів. І де вони?
05.01.2026 13:06 Ответить
 
 