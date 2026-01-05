Рашисты ударили по Запорожью: погиб мужчина

Днем 5 января 2026 года войска РФ обстреляли Запорожье.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Есть жертва

"Один человек погиб в результате вражеской атаки на Запорожье. Российский беспилотник ударил по одному из районов города. В результате атаки загорелся экскаватор. Водитель погиб на месте", - говорится в сообщении.

Более подробная информация о вражеской атаке на данный момент неизвестна.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг нанес удар по спальному району Запорожья, там загорелся автомобиль.

