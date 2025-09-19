Россияне атаковали FPV-дроном гражданского на Запорожье: мужчина погиб

В Степногорской громаде Запорожской области российский FPV-дрон попал в гражданского, 74-летний мужчина сначала получил тяжелые ранения, а впоследствии умер.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По словам Федорова, с начала сентября в результате атак российских FPV-дронов в Запорожской области погибли уже четыре человека, еще шестеро получили ранения.

