Росіяни атакували FPV-дроном цивільного на Запоріжжі: чоловік загинув
У Степногірській громаді Запорізької області російський FPV-дрон поцілив у цивільного, 74-річний чоловік спочатку дістав тяжкі поранення, а згодом помер.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
За словами Федорова, від початку вересня внаслідок атак російських FPV-дронів у Запорізькій області загинули вже четверо людей, ще шестеро отримали поранення.
