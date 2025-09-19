Росіяни атакували FPV-дроном цивільного на Запоріжжі: чоловік загинув

У Степногірській громаді Запорізької області російський FPV-дрон поцілив у цивільного, 74-річний чоловік спочатку дістав тяжкі поранення, а згодом помер.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За словами Федорова, від початку вересня внаслідок атак російських FPV-дронів у Запорізькій області загинули вже четверо людей, ще шестеро отримали поранення.

