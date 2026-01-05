Рашисти вдарили по Запоріжжю: загинув чоловік

Вдень 5 січня 2026 року війська РФ обстріляли Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертва

"Одна людина загинула внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Російський безпілотник ударив по одному з районів міста. Внаслідок атаки загорівся екскаватор. Водій загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог ударив по спальному району Запоріжжя, там загорілась автівка.

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