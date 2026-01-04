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Новини Фото Атака дронів по Запоріжжю
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Ворог ударив по спальному району Запоріжжя: загорілась автівка. ФОТО

Вдень 4 січня у Запоріжжі було чути вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Вибух, який чули мешканці Запоріжжя, - ворожа атака по одному із спальних районів міста. Через ворожий удар загорілася автівка", - уточнив він.

За словами Федорова, інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

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Наслідки

Запоріжжя після обстрілу

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Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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Запоріжжя (2683) обстріл (35173)
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