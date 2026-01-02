Одна з наймасованіших атак безпілотниками на місто Запоріжжя: десятки пошкоджених будинків і комерційних приміщень.. ФОТОрепортаж

Упродовж новорічних свят ворог не припиняв атакувати Запоріжжя та передмістя.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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"Цієї ночі відбулася одна з наймасованіших атак безпілотниками.

Передусім дякую Силам оборони України - значну частину ворожих цілей було знищено ще на підльоті до міста. Саме це дозволило уникнути поранених серед мешканців цієї ночі", - написав він.

Влучання дронів

Водночас ворогу 9 разів вдалося влучити дронами по території міста. Під ударами опинилися житлові будинки, торговельні об’єкти та інфраструктура.

Станом на ранок фіксуємо десятки пошкоджених будинків і комерційних приміщень.

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Травмовані

У лікарнях Запоріжжя продовжують перебувати 30 людей, які постраждали під час попередніх масованих атак. Медики надають усю необхідну допомогу.

Комунальні служби, рятувальники й енергетики працюють з ночі у посиленому режимі.

Енергетика

Ворог і цієї ночі намагався вдарити по енергетичній інфраструктурі, однак станом на ранок усі абоненти в області зі світлом.

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