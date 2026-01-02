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Новини Фото Атака безпілотників на Запоріжжя
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Одна з наймасованіших атак безпілотниками на місто Запоріжжя: десятки пошкоджених будинків і комерційних приміщень.. ФОТОрепортаж

Упродовж новорічних свят ворог не припиняв атакувати Запоріжжя та передмістя.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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"Цієї ночі відбулася одна з наймасованіших атак безпілотниками.

Передусім дякую Силам оборони України - значну частину ворожих цілей було знищено ще на підльоті до міста. Саме це дозволило уникнути поранених серед мешканців цієї ночі", - написав він.

Влучання дронів

Водночас ворогу 9 разів вдалося влучити дронами по території міста. Під ударами опинилися житлові будинки, торговельні об’єкти та інфраструктура.

Станом на ранок фіксуємо десятки пошкоджених будинків і комерційних приміщень.

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Травмовані

У лікарнях Запоріжжя продовжують перебувати 30 людей, які постраждали під час попередніх масованих атак. Медики надають усю необхідну допомогу.

Комунальні служби, рятувальники й енергетики працюють з ночі у посиленому режимі.

Енергетика

Ворог і цієї ночі намагався вдарити по енергетичній інфраструктурі, однак станом на ранок усі абоненти в області зі світлом.

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Наслідки атаки дронів на місто Запоріжжя
Наслідки атаки дронів на місто Запоріжжя
Наслідки атаки дронів на місто Запоріжжя
Наслідки атаки дронів на місто Запоріжжя
Наслідки атаки дронів на місто Запоріжжя
Наслідки атаки дронів на місто Запоріжжя
Наслідки атаки дронів на місто Запоріжжя

Автор: 

Запоріжжя (2676) дрони (8705)
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Топ коментарі
+15
Де наші ракети, доручюн киздливий? 😡
"Що небудь вигадаєм, як небудь викрутимся", чи що воно там ляпнуло на НР
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02.01.2026 10:56 Відповісти
+10
ну як де ..в рифмі

Оманська Гнида сподівалась що отримає Томагавки ..і ударами Томагавками прикрити тотальний звіздьож по неіснуючим фламінгам
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02.01.2026 11:02 Відповісти
+8
Наші Фламінго полетіли в теплу країну на зиму - Ізраіль. Папу Сашу і маму Риму захищати.
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02.01.2026 11:18 Відповісти

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