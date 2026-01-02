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Новости Фото Атака беспилотников на Запорожье
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Одна из самых массированных атак беспилотниками на город Запорожье: десятки поврежденных домов и коммерческих помещений.. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение новогодних праздников враг не прекращал атаковать Запорожье и пригород.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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"Этой ночью произошла одна из самых массированных атак беспилотниками.

Прежде всего благодарю Силы обороны Украины - значительная часть вражеских целей была уничтожена еще на подлете к городу. Именно это позволило избежать раненых среди жителей этой ночью", - написал он.

Попадания дронов

В то же время врагу 9 раз удалось попасть дронами по территории города. Под ударами оказались жилые дома, торговые объекты и инфраструктура.

По состоянию на утро фиксируем десятки поврежденных домов и коммерческих помещений.

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Травмированные

В больницах Запорожья продолжают находиться 30 человек, пострадавших во время предыдущих массированных атак. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Коммунальные службы, спасатели и энергетики работают с ночи в усиленном режиме.

Энергетика

Враг и этой ночью пытался нанести удар по энергетической инфраструктуре, однако по состоянию на утро все абоненты в области с электричеством.

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Последствия атаки дронов на город Запорожье
Последствия атаки дронов на город Запорожье
Последствия атаки дронов на город Запорожье
Последствия атаки дронов на город Запорожье
Последствия атаки дронов на город Запорожье
Последствия атаки дронов на город Запорожье
Последствия атаки дронов на город Запорожье

Автор: 

Запорожье (3027) дроны (7604)
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Топ комментарии
+15
Де наші ракети, доручюн киздливий? 😡
"Що небудь вигадаєм, як небудь викрутимся", чи що воно там ляпнуло на НР
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02.01.2026 10:56 Ответить
+10
ну як де ..в рифмі

Оманська Гнида сподівалась що отримає Томагавки ..і ударами Томагавками прикрити тотальний звіздьож по неіснуючим фламінгам
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02.01.2026 11:02 Ответить
+8
Наші Фламінго полетіли в теплу країну на зиму - Ізраіль. Папу Сашу і маму Риму захищати.
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02.01.2026 11:18 Ответить

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