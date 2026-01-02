Одна из самых массированных атак беспилотниками на город Запорожье: десятки поврежденных домов и коммерческих помещений.. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение новогодних праздников враг не прекращал атаковать Запорожье и пригород.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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"Этой ночью произошла одна из самых массированных атак беспилотниками.

Прежде всего благодарю Силы обороны Украины - значительная часть вражеских целей была уничтожена еще на подлете к городу. Именно это позволило избежать раненых среди жителей этой ночью", - написал он.

Попадания дронов

В то же время врагу 9 раз удалось попасть дронами по территории города. Под ударами оказались жилые дома, торговые объекты и инфраструктура.

По состоянию на утро фиксируем десятки поврежденных домов и коммерческих помещений.

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Травмированные

В больницах Запорожья продолжают находиться 30 человек, пострадавших во время предыдущих массированных атак. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Коммунальные службы, спасатели и энергетики работают с ночи в усиленном режиме.

Энергетика

Враг и этой ночью пытался нанести удар по энергетической инфраструктуре, однако по состоянию на утро все абоненты в области с электричеством.

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