Враг ударил по спальному району Запорожья: загорелся автомобиль. ФОТО
Днем 4 января в Запорожье были слышны взрывы.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
"Взрыв, который слышали жители Запорожья, - вражеская атака по одному из спальных районов города. В результате вражеского удара загорелся автомобиль", - уточнил он.
По словам Федорова, информация о пострадавших в настоящее время уточняется.
Последствия
Более подробная информация о вражеской атаке на данный момент отсутствует.
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