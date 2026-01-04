Враг ударил по спальному району Запорожья: загорелся автомобиль. ФОТО

Днем 4 января в Запорожье были слышны взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Взрыв, который слышали жители Запорожья, - вражеская атака по одному из спальных районов города. В результате вражеского удара загорелся автомобиль", - уточнил он.

По словам Федорова, информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

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Последствия

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Более подробная информация о вражеской атаке на данный момент отсутствует.