Ворог атакує Харків ракетами: зафіксовано щонайменше 5 ударів (оновлено)

Наразі війська РФ завдають ракетних ударів по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є влучання

За його словами, вже зафіксовано щонайменше 2 влучання.

Зокрема, як зазначається, зафіксовано удар по місту - попередньо, по промзоні Слобідського району.

"Ще один удар по місту. Приблизно той же район", - додав згодом Терехов.

За даними Повітряних сил, ворог також атакує місто ударними БпЛА.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Харкову 2 січня: кількість загиблих зросла до шести

О 12.57 Терехов повідомив про новий ракетний удар по місту.

"Четвертий ракетний удар по Харкову", - пізніше повідомив очільник міста.

"Ворог завдає ударів по місту Харків. Ракетна небезпека триває. Перебувайте в укриттях. Наслідки обстрілу встановлюються. Наразі дані про постраждалих не надходили", - своєю чергою інформує очільник ОВА Олег Синєгубов.

За словами Терехова, вже завдано 5 удару по місту.

Удар по Харкову 2 січня

2 січня в Київському районі Харкова російська армія завдала удару по житловому багатоповерховому будинку.

П'ятиповерхівку зруйновано, також зруйновано частину під’їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку.

Пошкоджено скління вікон та фасади в поруч розташованих будинках.

Обірвано контактні мережі, дроти електропередач та пошкоджені світлофори. Пошкоджено 13 автомобілів.

Читайте також: До п’яти осіб зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ по Харкову 2 січня