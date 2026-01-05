Ворог атакує Харків ракетами: зафіксовано щонайменше 5 ударів (оновлено)
Наразі війська РФ завдають ракетних ударів по Харкову.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Є влучання
За його словами, вже зафіксовано щонайменше 2 влучання.
Зокрема, як зазначається, зафіксовано удар по місту - попередньо, по промзоні Слобідського району.
"Ще один удар по місту. Приблизно той же район", - додав згодом Терехов.
За даними Повітряних сил, ворог також атакує місто ударними БпЛА.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
О 12.57 Терехов повідомив про новий ракетний удар по місту.
"Четвертий ракетний удар по Харкову", - пізніше повідомив очільник міста.
"Ворог завдає ударів по місту Харків. Ракетна небезпека триває. Перебувайте в укриттях. Наслідки обстрілу встановлюються. Наразі дані про постраждалих не надходили", - своєю чергою інформує очільник ОВА Олег Синєгубов.
За словами Терехова, вже завдано 5 удару по місту.
Удар по Харкову 2 січня
- 2 січня в Київському районі Харкова російська армія завдала удару по житловому багатоповерховому будинку.
- П'ятиповерхівку зруйновано, також зруйновано частину під’їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку.
- Пошкоджено скління вікон та фасади в поруч розташованих будинках.
- Обірвано контактні мережі, дроти електропередач та пошкоджені світлофори. Пошкоджено 13 автомобілів.
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