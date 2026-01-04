До п’яти осіб зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ по Харкову 2 січня

Кількість загиблих унаслідок атаки російських військ на Харків зросла до пʼяти, на місці удару виявили ще один фрагмент тіла.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"На місці пʼятничних вибухів знайдено ще один фрагмент тіла. Таким чином кількість загиблих від пʼятничних вибухів зросла до пʼяти", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що під завалами виявили 3-річного хлопчика, рятувальна операція триває.

У ніч проти 3 січня під завалами в Харкові рятувальники виявили тіло жінки, імовірно, це мама загиблого 3-річного хлопчика.

Пізніше, ввечері та в ніч на 4 січня, на місці вибухів було виявлено фрагменти тіл ще двох людей.

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Удар по Харкову 2 січня

2 січня в Київському районі Харкова російська армія завдала удару по житловому багатоповерховому будинку.

П'ятиповерхівку зруйновано, також зруйновано частину під’їзду чотирьохповерхового багатоквартирного будинку.

Пошкоджено скління вікон та фасади в поруч розташованих будинках.

Обірвано контактні мережі, дроти електропередач та пошкоджені світлофори. Пошкоджено 13 автомобілів.

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