Удар РФ по Харкову 2 січня: рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї людини

Кількість загиблих унаслідок атаки російських військ на Харків знову зросла. На місці удару вночі виявили фрагменти тіла ще однієї людини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Знайдено фрагменти тіла ще однієї загиблої людини. Пошуково-рятувальна операція в Харкові не припиняється", - уточнив Синєгубов.

Увечері повідомлялося, що на місті ворожого удару знайдено фрагменти тіла ще однієї людини.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що під завалами виявили 3-річного хлопчика, рятувальна операція триває.

У ніч проти 3 січня під завалами в Харкові рятувальники виявили тіло жінки, імовірно, це мама загиблого 3-річного хлопчика.

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Удар по Харкову 2 січня