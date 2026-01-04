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Удар РФ по Харкову 2 січня: рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї людини
Кількість загиблих унаслідок атаки російських військ на Харків знову зросла. На місці удару вночі виявили фрагменти тіла ще однієї людини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Знайдено фрагменти тіла ще однієї загиблої людини. Пошуково-рятувальна операція в Харкові не припиняється", - уточнив Синєгубов.
Увечері повідомлялося, що на місті ворожого удару знайдено фрагменти тіла ще однієї людини.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що під завалами виявили 3-річного хлопчика, рятувальна операція триває.
У ніч проти 3 січня під завалами в Харкові рятувальники виявили тіло жінки, імовірно, це мама загиблого 3-річного хлопчика.
Удар по Харкову 2 січня
- 2 січня в Київському районі Харкова російська армія завдала удару по житловому багатоповерховому будинку.
- П'ятиповерхівку зруйновано, також зруйновано частину під’їзду чотирьохповерхового багатоквартирного будинку.
- Пошкоджено скління вікон та фасади в поруч розташованих будинках.
- Обірвано контактні мережі, дроти електропередач та пошкоджені світлофори. Пошкоджено 13 автомобілів.
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