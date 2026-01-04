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Новини Обстріл Харкова
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Удар РФ по Харкову 2 січня: рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї людини

наслідки удару по Харкову

Кількість загиблих унаслідок атаки російських військ на Харків знову зросла. На місці удару вночі виявили фрагменти тіла ще однієї людини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Знайдено фрагменти тіла ще однієї загиблої людини. Пошуково-рятувальна операція в Харкові не припиняється", - уточнив Синєгубов.

Увечері повідомлялося, що на місті ворожого удару знайдено фрагменти тіла ще однієї людини.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що під завалами виявили 3-річного хлопчика, рятувальна операція триває.

У ніч проти 3 січня під завалами в Харкові рятувальники виявили тіло жінки, імовірно, це мама загиблого 3-річного хлопчика.

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Удар по Харкову 2 січня

  • 2 січня в Київському районі Харкова російська армія завдала удару по житловому багатоповерховому будинку.
  • П'ятиповерхівку зруйновано, також зруйновано частину під’їзду чотирьохповерхового багатоквартирного будинку.
  • Пошкоджено скління вікон та фасади в поруч розташованих будинках.
  • Обірвано контактні мережі, дроти електропередач та пошкоджені світлофори. Пошкоджено 13 автомобілів.

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