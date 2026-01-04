470 0
Удар РФ по Харькову 2 января: спасатели нашли фрагменты тела еще одного человека
Число погибших в результате атаки российских войск на Харьковснова возросло, на месте удара ночью обнаружили фрагменты тела еще одного человека.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
"Найдены фрагменты тела еще одного погибшего человека. Поисково-спасательная операция в Харькове не прекращается", - уточнил Синегубов.
Вечером сообщалось, что на месте вражеского удара найдены фрагменты тела еще одного человека.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что под завалами обнаружили 3-летнего мальчика, спасательная операция продолжается.
В ночь на 3 января под завалами в Харькове спасатели обнаружили тело женщины, предположительно, это мама погибшего 3-летнего мальчика.
Удар по Харькову 2 января
- 2 января в Киевском районе Харькова российская армия нанесла удар по жилому многоэтажному дому.
- Пятиэтажка разрушена, также разрушена часть подъезда четырехэтажного многоквартирного дома.
- Повреждены окна и фасады в соседних домах.
- Оборваны контактные сети, провода электропередач и повреждены светофоры. Повреждены 13 автомобилей.
