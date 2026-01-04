Удар РФ по Харькову 2 января: спасатели нашли фрагменты тела еще одного человека

Число погибших в результате атаки российских войск на Харьковснова возросло, на месте удара ночью обнаружили фрагменты тела еще одного человека.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Найдены фрагменты тела еще одного погибшего человека. Поисково-спасательная операция в Харькове не прекращается", - уточнил Синегубов.

Вечером сообщалось, что на месте вражеского удара найдены фрагменты тела еще одного человека.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что под завалами обнаружили 3-летнего мальчика, спасательная операция продолжается.

В ночь на 3 января под завалами в Харькове спасатели обнаружили тело женщины, предположительно, это мама погибшего 3-летнего мальчика.

Удар по Харькову 2 января