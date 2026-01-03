РУС
390 2

Удар РФ по Харькову 2 января: найдены фрагменты тела еще одного человека

Удар РФ по Харькову 2 января

Число погибших вследствие атаки российских войск на Харьков возросло до трех, на месте удара обнаружили фрагменты тела еще одного человека.

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"По информации нашего Ситуационного центра, на месте вчерашних взрывов найдены фрагменты тела еще одного человека", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что спасательно-поисковая операция продолжается.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что под завалами обнаружили 3-летнего мальчика, спасательная операция продолжается.

В ночь на 3 января под завалами в Харькове спасатели обнаружили тело женщины.  Предположительно, это мама погибшего 3-летнего мальчика

Удар по Харькову 2 января

  • 2 января в Киевском районе Харькова российская армия нанесла удар по жилому многоэтажному дому.
  • Пятиэтажка разрушена, также разрушена часть подъезда четырехэтажного многоквартирного дома.
  • Повреждено остекление окон и фасады в рядом расположенных домах.
  • Оборваны контактные сети, провода электропередач и повреждены светофоры. Повреждены 13 автомобилей.

і що зробили поганому хлу українські діти,
яких він вбиває..бомбами, ракетами..?
03.01.2026 22:22 Ответить
Чекаємо

03.01.2026 22:30 Ответить
 
 