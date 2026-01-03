РУС
Новости Обстрелы Харькова
3 484 22

Украина ждет жесткой реакции на удар РФ по Харькову от стран, поверивших в фейк об "атаке" на Путина, - МИД

Удар РФ по Харькову

Украина ожидает, что те страны, которые поддержали российский фейк об "атаке" на резиденцию диктатора РФ Владимира Путина, жестко отреагируют на сегодняшний баллистический удар врага по жилому многоэтажному дому в Харькове.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Должна быть жесткая международная реакция

Сибига подчеркнул, что варварская атака российских войск по жилому району Харькова среди бела дня - это явный акт террора.

Он отметил, что подобную реакцию Украина ожидает от тех стран, которые недавно отреагировали на российские фейки о "ударе" дронами по резиденции Путина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Харькову: под завалами обнаружили тело ребенка, спасательная операция продолжается

"В отличие от вымышленных "ударов по резиденциям Путина", это был вполне реальный удар и военное преступление. Мы ожидаем решительной реакции международного сообщества, в частности тех", - отметил министр.

Глава МИД подчеркнул, что реакция на террор против украинского народа должна быть сильной и единой. Он призвал партнеров не останавливаться в усилении давления на Москву и поддержке Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский после удара по Харькову: "Только Россия не хочет завершения этой войны"

Удар по Харькову 2 января

Читайте также: Последствия вражеских ударов по Харькову: зафиксировано попадание по территории больницы. ФОТОрепортаж

обстрел (31139) Харьков (7853) Сибига Андрей (734)
Топ комментарии
+5
Гарна заява. І в нормальному світі відповіді могли б бути цікавими.
Але китайська відповідь прогнозована.
02.01.2026 21:49 Ответить
+5
Не відреагують, бо
- за більш ніж три роки всі звикли, що українців вбивають щодня, тому це ніяка не новина
- гіпноз слова "росія"
02.01.2026 21:54 Ответить
+5
Думаю, вона була б примітивна і шаблонна. Як і все белькотіння фубльових шмар.
Але той поц занадто малий для заяв такого рівня. Тож, його заяви не буде.
02.01.2026 21:54 Ответить
Гарна заява. І в нормальному світі відповіді могли б бути цікавими.
Але китайська відповідь прогнозована.
02.01.2026 21:49 Ответить
А заяву окамури зможеш спрогнозувати??
02.01.2026 21:50 Ответить
Думаю, вона була б примітивна і шаблонна. Як і все белькотіння фубльових шмар.
Але той поц занадто малий для заяв такого рівня. Тож, його заяви не буде.
02.01.2026 21:54 Ответить
Не відреагують, бо
- за більш ніж три роки всі звикли, що українців вбивають щодня, тому це ніяка не новина
- гіпноз слова "росія"
02.01.2026 21:54 Ответить
Це схоже як на "останні китайське" тільки чекання.. дочекаються до того що українці скінчаться і треба вже панувати біля Дніпра...
02.01.2026 22:00 Ответить
Чекати їм - не перечекати ...
Можна секономити МЗС час - не буде особливої реакції ... далі що ?!
02.01.2026 22:08 Ответить
Україна чекає на жорстку реакцію У ЗВЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ ЗЕЛЕНОЇ "ХЛАМІНГИ"
02.01.2026 22:15 Ответить
стурбованість
02.01.2026 22:18 Ответить
Пуйла треба валити реально і ще вчора. На ************* не звертати уваги.
02.01.2026 22:18 Ответить
Буде наджорстка реакція як і останні 12 роки
02.01.2026 22:21 Ответить
А за Одесу реакцій не треба, чи за інші міста , то значить норм.
02.01.2026 22:37 Ответить
Містечковий малорос з комплексом меншовартості повинен виправдовуватись за удар по Путіну.
02.01.2026 22:53 Ответить
йбаний гундосий ждун і зрадник.
02.01.2026 22:58 Ответить
Та ці виробки таа просто можуть сказати що обстріл України це фейк. До прикладу, серед мадяр які мені попадалися таких 100%
02.01.2026 23:30 Ответить
це вже було
https://bzh.life/ua/lyudi/1758873149--zlo-mozhe-peremagati-cheskiy-rezhiser-te/
03.01.2026 01:46 Ответить
Та їх легіон насправді
03.01.2026 05:06 Ответить
А де реакція за двушку на мацкву хтось покараний чи всі на місцях??
03.01.2026 00:42 Ответить
трампону-гандону чомусь не доповідають КОЖЕН ДЕНЬ, коли кацапи атакують Україну, а як тільки ніби-то атакували проклятого жидка пукіна-шаломова, то доповіли моментально!!!
03.01.2026 04:08 Ответить
А може і дійсно український безпілотник пролітав мимо резиденції Путіна. Якщо Путін дійсно всрався і покаже повний чемодан то воно так і було.
03.01.2026 05:45 Ответить
Засунуть язика так глибоко у дупу, що віделкою не дістанеш.
03.01.2026 07:14 Ответить
А Україна не хоче дати відповідь наприклад по Горлівці ? Бо за 12 років війни її повинно вже давно не бути , бо саме там кубло рашистів. Але ж ні .. чомусь всі роки її бережуть як зеницю ока.
03.01.2026 08:45 Ответить
Замість того, щоб виробляти балістичні ракети, ця влада очікує на "озабоченность" з боку міжнародної спільноти. Ждуни, блін.
03.01.2026 09:07 Ответить
 
 