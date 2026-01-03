Украина ждет жесткой реакции на удар РФ по Харькову от стран, поверивших в фейк об "атаке" на Путина, - МИД

Украина ожидает, что те страны, которые поддержали российский фейк об "атаке" на резиденцию диктатора РФ Владимира Путина, жестко отреагируют на сегодняшний баллистический удар врага по жилому многоэтажному дому в Харькове.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Должна быть жесткая международная реакция

Сибига подчеркнул, что варварская атака российских войск по жилому району Харькова среди бела дня - это явный акт террора.

Он отметил, что подобную реакцию Украина ожидает от тех стран, которые недавно отреагировали на российские фейки о "ударе" дронами по резиденции Путина.

"В отличие от вымышленных "ударов по резиденциям Путина", это был вполне реальный удар и военное преступление. Мы ожидаем решительной реакции международного сообщества, в частности тех", - отметил министр.

Глава МИД подчеркнул, что реакция на террор против украинского народа должна быть сильной и единой. Он призвал партнеров не останавливаться в усилении давления на Москву и поддержке Украины.

Удар по Харькову 2 января

2 января в Киевском районе Харькова российская армия нанесла удар по жилому многоэтажному дому.

В результате ракетного удара РФ по Харькову число пострадавших достигло 28 человек, в том числе пострадал 6-месячный ребенок.

