Украина ждет жесткой реакции на удар РФ по Харькову от стран, поверивших в фейк об "атаке" на Путина, - МИД
Украина ожидает, что те страны, которые поддержали российский фейк об "атаке" на резиденцию диктатора РФ Владимира Путина, жестко отреагируют на сегодняшний баллистический удар врага по жилому многоэтажному дому в Харькове.
Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
Должна быть жесткая международная реакция
Сибига подчеркнул, что варварская атака российских войск по жилому району Харькова среди бела дня - это явный акт террора.
Он отметил, что подобную реакцию Украина ожидает от тех стран, которые недавно отреагировали на российские фейки о "ударе" дронами по резиденции Путина.
"В отличие от вымышленных "ударов по резиденциям Путина", это был вполне реальный удар и военное преступление. Мы ожидаем решительной реакции международного сообщества, в частности тех", - отметил министр.
Глава МИД подчеркнул, что реакция на террор против украинского народа должна быть сильной и единой. Он призвал партнеров не останавливаться в усилении давления на Москву и поддержке Украины.
Удар по Харькову 2 января
- 2 января в Киевском районе Харькова российская армия нанесла удар по жилому многоэтажному дому.
- В результате ракетного удара РФ по Харькову число пострадавших достигло 28 человек, в том числе пострадал 6-месячный ребенок.
Але китайська відповідь прогнозована.
Але той поц занадто малий для заяв такого рівня. Тож, його заяви не буде.
- за більш ніж три роки всі звикли, що українців вбивають щодня, тому це ніяка не новина
- гіпноз слова "росія"
Можна секономити МЗС час - не буде особливої реакції ... далі що ?!
