Удар РФ по Харькову: под завалами обнаружили тело ребенка, спасательная операция продолжается

Последствия удара РФ по Харькову 2 января: что известно?

В результате ракетного удара РФ по Харькову число пострадавших достигло 28 человек, в том числе, пострадал 6-месячный ребенок.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Пятиэтажка разрушена, также разрушена часть подъезда четырехэтажного многоквартирного дома.

Повреждено остекление окон и фасады в рядом расположенных домах.

Оборваны контактные сети, провода электропередач и повреждены светофоры. Повреждены 13 автомобилей.

"Экстренные службы продолжают работать на месте вражеского удара. Продолжается разбор завалов и поиск людей под ними", - отметил глава ОВА.

Мэр Харькова Терехов сообщил, что под завалами обнаружили тело ребенка. Спасательная операция продолжается.

Удар по Харькову 2 января

  • 2 января в Киевском районе Харькова российская армия нанесла удар по жилому многоэтажному дому.

обстрел (31139) Харьков (7853)
Топ комментарии
+13
шо там 3 тисячі фламінгів від Оманської Гниди у відповідь ?
показать весь комментарий
02.01.2026 21:12 Ответить
+9
показать весь комментарий
02.01.2026 21:15 Ответить
+8
Гутерреш чорт чего молчишь?? У тебя сегодня выходной??
показать весь комментарий
02.01.2026 21:13 Ответить
шо там 3 тисячі фламінгів від Оманської Гниди у відповідь ?
показать весь комментарий
02.01.2026 21:12 Ответить
показать весь комментарий
02.01.2026 21:15 Ответить
з березня 2019 року всі причетні носяться як дурень з торбою з обіцяною зарплатою 4000 доларів, а не евро!
показать весь комментарий
02.01.2026 21:30 Ответить
передвиборчі обіцянки ЗЄльоного були зафіксовані в доларах

.
показать весь комментарий
03.01.2026 01:56 Ответить
за чотири роки війни вже можна було зробити не те що Залізний чи Золотий купол, а Платиновий купол !!!

ЗЄлєнський, де вітчизняне ППО для захисту України ?

гроші зміндичили ?

царство небесне невинним жертвам
земля пухом

.
показать весь комментарий
03.01.2026 01:54 Ответить
Гутерреш чорт чего молчишь?? У тебя сегодня выходной??
показать весь комментарий
02.01.2026 21:13 Ответить
Зате вся Zвіздота бугуртить щодо вигадоної атаки на бункер зберігання чемоданів Х-ла
показать весь комментарий
02.01.2026 21:25 Ответить
Зате Тромб похвалився що не дав Україні Тамагавків щоб бункерний кремлівський Чорт спав спокійно. Якби Тромб і Європа дали Україні далекобійні ракети щоб знищити заводи які будують ці ракети то ці жахітливі обстріли України вже припинилися б а з ними і припинилася б війна.
показать весь комментарий
02.01.2026 21:25 Ответить
пісєц, вам більше нікого проклинати за вбивство українців? цеплять задовбало - русня смердюча убиває українських дітей, а для когось це привід згадати зєлю
показать весь комментарий
02.01.2026 21:27 Ответить
Зрадник теж несе відповідальність за смерті українців!
показать весь комментарий
02.01.2026 21:49 Ответить
зе - лох, тряпка, втік.
показать весь комментарий
03.01.2026 05:17 Ответить
чим довша війна, тим більше смертей
показать весь комментарий
02.01.2026 22:11 Ответить
 
 