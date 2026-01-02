2 668 12
Удар РФ по Харькову: под завалами обнаружили тело ребенка, спасательная операция продолжается
В результате ракетного удара РФ по Харькову число пострадавших достигло 28 человек, в том числе, пострадал 6-месячный ребенок.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Пятиэтажка разрушена, также разрушена часть подъезда четырехэтажного многоквартирного дома.
Повреждено остекление окон и фасады в рядом расположенных домах.
Оборваны контактные сети, провода электропередач и повреждены светофоры. Повреждены 13 автомобилей.
"Экстренные службы продолжают работать на месте вражеского удара. Продолжается разбор завалов и поиск людей под ними", - отметил глава ОВА.
Мэр Харькова Терехов сообщил, что под завалами обнаружили тело ребенка. Спасательная операция продолжается.
Удар по Харькову 2 января
- 2 января в Киевском районе Харькова российская армия нанесла удар по жилому многоэтажному дому.
