Удар РФ по Харькову: под завалами обнаружили тело ребенка, спасательная операция продолжается

В результате ракетного удара РФ по Харькову число пострадавших достигло 28 человек, в том числе, пострадал 6-месячный ребенок.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Пятиэтажка разрушена, также разрушена часть подъезда четырехэтажного многоквартирного дома.

Повреждено остекление окон и фасады в рядом расположенных домах.

Оборваны контактные сети, провода электропередач и повреждены светофоры. Повреждены 13 автомобилей.

"Экстренные службы продолжают работать на месте вражеского удара. Продолжается разбор завалов и поиск людей под ними", - отметил глава ОВА.

Мэр Харькова Терехов сообщил, что под завалами обнаружили тело ребенка. Спасательная операция продолжается.

Удар по Харькову 2 января

2 января в Киевском районе Харькова российская армия нанесла удар по жилому многоэтажному дому.

