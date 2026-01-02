РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11417 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Черниговщины
989 3

Российские дроны нанесли удар по больнице в Семеновке Черниговской области: уничтожены три служебных автомобиля, поврежден пищеблок. ФОТОРЕПОРТАЖ

В городе Семеновка Черниговской области 1 января российские беспилотники атаковали городскую больницу - уничтожены служебные автомобили, поврежден пищеблок, возник пожар.

Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

че
Фото: Вячеслав Чаус
че
Фото: Вячеслав Чаус

"Вчера вечером россияне несколько раз атаковали Семеновку беспилотниками. Был удар "Геранью" по Семеновской городской больнице. Предварительно, уничтожены три служебные машины, гаражи и хозяйственные помещения, поврежден пищеблок. На месте попадания возник пожар - его потушили", - сообщил Чаус.

Он добавил, что в результате удара беспилотника типа "Молния" были повреждены окна в пятиэтажном жилом доме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: 1 человек погиб, еще 2 - ранены в результате российских обстрелов

че
Фото: Вячеслав Чаус
че
Фото: Вячеслав Чаус

Кроме того, ночью дрон "Герань" попал по территории одного из лесничеств в Корюковском районе - загорелось хозяйственное здание, пожар ликвидировали.

По словам начальника ОВА, в целом за прошедшие сутки российские войска 27 раз обстреляли Черниговскую область, зафиксировано 50 взрывов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате вражеских обстрелов Харьковщины пострадали 2 человека, разрушены дома и машины

че
Фото: Вячеслав Чаус
че
Фото: Вячеслав Чаус

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты 30 раз обстреляли Сумскую область: повреждены дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры

Автор: 

обстрел (33784) Семеновка (15)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 