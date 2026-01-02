Российские дроны нанесли удар по больнице в Семеновке Черниговской области: уничтожены три служебных автомобиля, поврежден пищеблок. ФОТОРЕПОРТАЖ
В городе Семеновка Черниговской области 1 января российские беспилотники атаковали городскую больницу - уничтожены служебные автомобили, поврежден пищеблок, возник пожар.
Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера вечером россияне несколько раз атаковали Семеновку беспилотниками. Был удар "Геранью" по Семеновской городской больнице. Предварительно, уничтожены три служебные машины, гаражи и хозяйственные помещения, поврежден пищеблок. На месте попадания возник пожар - его потушили", - сообщил Чаус.
Он добавил, что в результате удара беспилотника типа "Молния" были повреждены окна в пятиэтажном жилом доме.
Кроме того, ночью дрон "Герань" попал по территории одного из лесничеств в Корюковском районе - загорелось хозяйственное здание, пожар ликвидировали.
По словам начальника ОВА, в целом за прошедшие сутки российские войска 27 раз обстреляли Черниговскую область, зафиксировано 50 взрывов.
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