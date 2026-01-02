Российские дроны нанесли удар по больнице в Семеновке Черниговской области: уничтожены три служебных автомобиля, поврежден пищеблок. ФОТОРЕПОРТАЖ

В городе Семеновка Черниговской области 1 января российские беспилотники атаковали городскую больницу - уничтожены служебные автомобили, поврежден пищеблок, возник пожар.

Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

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"Вчера вечером россияне несколько раз атаковали Семеновку беспилотниками. Был удар "Геранью" по Семеновской городской больнице. Предварительно, уничтожены три служебные машины, гаражи и хозяйственные помещения, поврежден пищеблок. На месте попадания возник пожар - его потушили", - сообщил Чаус.

Он добавил, что в результате удара беспилотника типа "Молния" были повреждены окна в пятиэтажном жилом доме.

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Кроме того, ночью дрон "Герань" попал по территории одного из лесничеств в Корюковском районе - загорелось хозяйственное здание, пожар ликвидировали.

По словам начальника ОВА, в целом за прошедшие сутки российские войска 27 раз обстреляли Черниговскую область, зафиксировано 50 взрывов.

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