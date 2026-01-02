РУС
Сутки на Донетчине: один человек погиб, еще 2 - ранены в результате российских обстрелов

1 человек погиб, еще 2 - ранены в результате российских обстрелов

За прошедшие сутки войска РФ нанесли удары по районам Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Святогоровке Добропольской громады повреждены 5 домов.

Краматорский район

В Малиновке Николаевской громады поврежден дом. В Славянске повреждены 4 частных дома, многоэтажка, 2 админздания, склад и автомобиль. В Новопригожем Александровской громады поврежден автомобиль. В Дружковке один человек погиб и один ранен, поврежден автомобиль. В Константиновке ранен человек.

Бахмутский район

В Резниковке Северской громады повреждены 2 дома.

Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 73 человека, в том числе 18 детей.

