Новости


В результате вражеских обстрелов Харьковщины пострадали 2 человека, разрушены дома и машины

В результате вражеских обстрелов в Харьковской области пострадали 2 человека

За прошедшие сутки вражеские удары подверглись город Харьков и 7 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

В результате обстрелов пострадали два человека

В селе Лесное Малоданиловской громады пострадала 44-летняя женщина, а в поселке Великий Бурлук пострадала 84-летняя женщина.

Враг атаковал 3 БПЛА Холодногорский район Харькова.

Также россияне активно применяли по Харьковской области различные виды вооружения:

  • 2 КАБ;
  • 4 БПЛА типа "Герань-2";
  • 1 БПЛА типа "Молния";
  • 2 fpv-дрона;
  • 5 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • В Богодуховском районе поврежден частный дом (с. Барановка);
  • В Купянском районе повреждены 7 частных домов, электросети (пгт Великий Бурлук);
  • В Харьковском районе поврежден частный дом, экопарк (с. Лесное);
  • В Чугуевском районе поврежден автомобиль (с. Бугаевка), частный дом, магазин, электросети, 2 автомобиля (г. Чугуев).

армия РФ обстрел Харьковская область
