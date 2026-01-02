В результате вражеских обстрелов Харьковщины пострадали 2 человека, разрушены дома и машины
За прошедшие сутки вражеские удары подверглись город Харьков и 7 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
В результате обстрелов пострадали два человека
В селе Лесное Малоданиловской громады пострадала 44-летняя женщина, а в поселке Великий Бурлук пострадала 84-летняя женщина.
Враг атаковал 3 БПЛА Холодногорский район Харькова.
Также россияне активно применяли по Харьковской области различные виды вооружения:
- 2 КАБ;
- 4 БПЛА типа "Герань-2";
- 1 БПЛА типа "Молния";
- 2 fpv-дрона;
- 5 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- В Богодуховском районе поврежден частный дом (с. Барановка);
- В Купянском районе повреждены 7 частных домов, электросети (пгт Великий Бурлук);
- В Харьковском районе поврежден частный дом, экопарк (с. Лесное);
- В Чугуевском районе поврежден автомобиль (с. Бугаевка), частный дом, магазин, электросети, 2 автомобиля (г. Чугуев).
