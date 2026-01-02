Оккупанты 30 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры

В течение суток, с утра 1 января до утра 2 января 2026 года, российские войска осуществили более 30 обстрелов по 12 населенным пунктам в 10 территориальных громадах Сумской области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах, информирует Цензор.НЕТ.

Враг применял артиллерию, FPV-дроны, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

В Краснопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

В Сумской громаде повреждены частное домовладение, легковой автомобиль;

В Середино-Будской громаде разрушен частный жилой дом;

В Глуховской громаде разрушен частный жилой дом.

