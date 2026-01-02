246 1
Оккупанты 30 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры
В течение суток, с утра 1 января до утра 2 января 2026 года, российские войска осуществили более 30 обстрелов по 12 населенным пунктам в 10 территориальных громадах Сумской области.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах, информирует Цензор.НЕТ.
Враг применял артиллерию, FPV-дроны, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- В Краснопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- В Сумской громаде повреждены частное домовладение, легковой автомобиль;
- В Середино-Будской громаде разрушен частный жилой дом;
- В Глуховской громаде разрушен частный жилой дом.
