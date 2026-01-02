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Окупанти 30 разів обстріляли Сумщину: пошкоджено будинки, авто та об’єкти цивільної інфраструктури
Протягом доби, з ранку 1 січня до ранку 2 січня 2026 року, російські війська здійснили понад 30 обстрілів по 12 населених пунктах у 10 територіальних громадах Сумської області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог застосовував артилерію, FPV-дрони, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- У Краснопільській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури;
- У Сумській громаді пошкоджено приватне домоволодіння, легковий автомобіль;
- У Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
- У Глухівській громаді зруйновано приватний житловий будинок.
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