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Новини Обстріли Сумщини
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Окупанти 30 разів обстріляли Сумщину: пошкоджено будинки, авто та об’єкти цивільної інфраструктури

Окупанти 30 разів обстріляли Сумщину: пошкоджено будинки, авто

Протягом доби, з ранку 1 січня до ранку 2 січня 2026 року, російські війська здійснили понад 30 обстрілів по 12 населених пунктах у 10 територіальних громадах Сумської області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог застосовував артилерію, FPV-дрони, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • У Краснопільській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури;
  • У Сумській громаді пошкоджено приватне домоволодіння, легковий автомобіль;
  • У Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
  • У Глухівській громаді зруйновано приватний житловий будинок.

Читайте: Ворог ударив по локомотивному депо в Ковелі. На станції в Конотопі уражено вагони. ФОТО

Автор: 

армія рф (21535) обстріл (35150) Сумська область (4894)
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