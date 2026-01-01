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Ворог ударив по локомотивному депо в Ковелі. На станції в Конотопі уражено вагони. ФОТО

2026 рік розпочався для залізниці з ворожих атак по всій країні - від Одещини до Сумщини та Волині.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Удар по депо в Ковелі

За його словами, пошкоджено будівлі локомотивного депо в Ковелі, на території зафіксовано близько семи влучань ворожими дронами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масована атака РФ на Волинь: кілька десятків БпЛА атакували об’єкти критичної інфраструктури, є влучання

Удар по станції в Конотопі

Також армія РФ вдарила по станції у Конотопі, уражені вантажні вагони.

Крім того, окупанти завдали ударів шахедами по логістичній інфраструктурі Одещини, там досі зберігається загроза повторних атак, що ускладнює відновлювальні роботи.

Ремонтні бригади "Укрзалізниці" ліквідовують наслідки. На рух поїздів атака не вплинула.

Наслідки

удар по залізниці
удар по залізниці
удар по залізниці

Що передувало?

Раніше Кулеба інформував, що Росія атакувала дронами порти Одеси та Ізмаїла.

Також читайте: Ворог ударив дронами по Луцьку: у місті пожежа. ФОТО

Автор: 

Конотоп (147) Сумська область (4894) Ковель (32) Волинська область (987) Ковельський район (9) Конотопський район (91)
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Топ коментарі
+8
Дивно, чим і ким так надійно прикрито Кулебу, якому час вже на нарах паритись і чесно розказувати все про плани УМИСНОГО НЕ захисту України.
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01.01.2026 14:51 Відповісти
+7
Хто завгодно: укрзалізниця, енергетики, Кличко, громадяни.

Тільки не ті органи , на яких покладено ці функції, відповідальність і виділено гроші
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01.01.2026 16:00 Відповісти
+6
ніфіга!
мєнти та тцк не пропустять!
але, я тебе розумію.
все повинен робити, саме я!
і виробляти, і воювати, і кишеню міндіча поповняти!
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01.01.2026 15:13 Відповісти

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