Ворог ударив по локомотивному депо в Ковелі. На станції в Конотопі уражено вагони. ФОТО

2026 рік розпочався для залізниці з ворожих атак по всій країні - від Одещини до Сумщини та Волині.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Удар по депо в Ковелі

За його словами, пошкоджено будівлі локомотивного депо в Ковелі, на території зафіксовано близько семи влучань ворожими дронами.

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Удар по станції в Конотопі

Також армія РФ вдарила по станції у Конотопі, уражені вантажні вагони.

Крім того, окупанти завдали ударів шахедами по логістичній інфраструктурі Одещини, там досі зберігається загроза повторних атак, що ускладнює відновлювальні роботи.

Ремонтні бригади "Укрзалізниці" ліквідовують наслідки. На рух поїздів атака не вплинула.

Наслідки







Що передувало?

Раніше Кулеба інформував, що Росія атакувала дронами порти Одеси та Ізмаїла.

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