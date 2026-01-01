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Враг нанес удар по локомотивному депо в Ковеле. На станции в Конотопе повреждены вагоны. ФОТО

2026 год начался для железной дороги с вражеских атак по всей стране - от Одесской области до Сумской и Волынской.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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Удар по депо в Ковеле

По его словам, повреждены здания локомотивного депо в Ковеле, на территории зафиксировано около семи попаданий вражеских дронов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массированная атака РФ на Волынь: несколько десятков БПЛА атаковали объекты критической инфраструктуры, есть попадания

Удар по станции в Конотопе

Также армия РФ нанесла удар по станции в Конотопе, поражены грузовые вагоны.

Кроме того, оккупанты нанесли удары шахедами по логистической инфраструктуре Одесской области, там до сих пор сохраняется угроза повторных атак, что затрудняет восстановительные работы.

Ремонтные бригады "Укрзализныци" ликвидируют последствия. На движение поездов атака не повлияла.

Последствия

удар по железной дороге
удар по железной дороге
удар по железной дороге

Что предшествовало?

Ранее Кулеба сообщал, что Россия атаковала дронами порты Одессы и Измаила.

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Автор: 

Конотоп (160) Сумская область (4339) Білин (26) Волынская область (1108) Ковельский район (9) Конотопский район (89)
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Топ комментарии
+8
Дивно, чим і ким так надійно прикрито Кулебу, якому час вже на нарах паритись і чесно розказувати все про плани УМИСНОГО НЕ захисту України.
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01.01.2026 14:51 Ответить
+7
Хто завгодно: укрзалізниця, енергетики, Кличко, громадяни.

Тільки не ті органи , на яких покладено ці функції, відповідальність і виділено гроші
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01.01.2026 16:00 Ответить
+6
ніфіга!
мєнти та тцк не пропустять!
але, я тебе розумію.
все повинен робити, саме я!
і виробляти, і воювати, і кишеню міндіча поповняти!
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01.01.2026 15:13 Ответить

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