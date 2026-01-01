Россия атаковала дронами порты Одессы и Измаила, - Кулеба. ФОТОРЕПОРТАЖ

Оккупанты совершили очередную атаку на украинскую портовую инфраструктуру в новогоднюю ночь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития громад и территорий Украины Алексея Кулебы, обнародованном в телеграмме.

Удары по портам Одесской области

По словам Кулебы, взрывы прогремели в Одесском и Измаильском портах. В Измаиле повреждены портовые причалы и техника.

В Одессе обломки вражеских дронов и взрывная волна повредили оборудование, транспорт и другие объекты инфраструктуры.

"Во время ночной воздушной атаки зафиксированы повреждения объектов в портах Одесской области. К счастью, обошлось без пострадавших", - добавляет в комментарии Алексей Кулеба.

Несмотря на вражеские атаки, порты работают, и Украина продолжает выполнять свои обязательства по продовольственному экспорту и обеспечивать работу логистической инфраструктуры.

Ликвидация последствий

На местах прилетов работают спасатели и профильные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.

Что предшествовало?