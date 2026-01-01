РУС
Россия атаковала дронами порты Одессы и Измаила, - Кулеба. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночная атака РФ на порты Одессы

Оккупанты совершили очередную атаку на украинскую портовую инфраструктуру в новогоднюю ночь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития громад и территорий Украины Алексея Кулебы, обнародованном в телеграмме.

Удары по портам Одесской области

По словам Кулебы, взрывы прогремели в Одесском и Измаильском портах. В Измаиле повреждены портовые причалы и техника.

В Одессе обломки вражеских дронов и взрывная волна повредили оборудование, транспорт и другие объекты инфраструктуры.

"Во время ночной воздушной атаки зафиксированы повреждения объектов в портах Одесской области. К счастью, обошлось без пострадавших", - добавляет в комментарии Алексей Кулеба.

Несмотря на вражеские атаки, порты работают, и Украина продолжает выполнять свои обязательства по продовольственному экспорту и обеспечивать работу логистической инфраструктуры.

Ликвидация последствий

На местах прилетов работают спасатели и профильные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.

Ночная атака РФ на порты Одессы

Ночная атака РФ на порты Одессы

Ночная атака РФ на порты Одессы

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером среды, 31 декабря, Россия атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
  • Уже известно, что враг несколькими волнами атаковал Одессу, вспыхнули пожары, повреждены дома.
  • Также отмечалось, что враг нанес удары дронами по Луцку, в городе пожар.
  • Впоследствии стало известно о массированной атаке РФ на Волынь. В частности, несколько десятков БПЛА атаковали объекты критической инфраструктуры, есть попадания.
  • Враг также пытался нанести удар по Ривненской области, однако там последствий не зафиксировано.

Таким чином кулєба відзвітував про свій внесок у розвиток громад та територій України?
01.01.2026 13:59 Ответить
Так. Мабуть саме за ці досягнення йго намертво тримають на посаді. Попереду ще багато роботи в нього. Не все ще зруйновано.
01.01.2026 14:42 Ответить
 
 