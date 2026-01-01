Россия атаковала дронами порты Одессы и Измаила, - Кулеба. ФОТОРЕПОРТАЖ
Оккупанты совершили очередную атаку на украинскую портовую инфраструктуру в новогоднюю ночь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития громад и территорий Украины Алексея Кулебы, обнародованном в телеграмме.
Удары по портам Одесской области
По словам Кулебы, взрывы прогремели в Одесском и Измаильском портах. В Измаиле повреждены портовые причалы и техника.
В Одессе обломки вражеских дронов и взрывная волна повредили оборудование, транспорт и другие объекты инфраструктуры.
"Во время ночной воздушной атаки зафиксированы повреждения объектов в портах Одесской области. К счастью, обошлось без пострадавших", - добавляет в комментарии Алексей Кулеба.
Несмотря на вражеские атаки, порты работают, и Украина продолжает выполнять свои обязательства по продовольственному экспорту и обеспечивать работу логистической инфраструктуры.
Ликвидация последствий
На местах прилетов работают спасатели и профильные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером среды, 31 декабря, Россия атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
- Уже известно, что враг несколькими волнами атаковал Одессу, вспыхнули пожары, повреждены дома.
- Также отмечалось, что враг нанес удары дронами по Луцку, в городе пожар.
- Впоследствии стало известно о массированной атаке РФ на Волынь. В частности, несколько десятков БПЛА атаковали объекты критической инфраструктуры, есть попадания.
- Враг также пытался нанести удар по Ривненской области, однако там последствий не зафиксировано.
