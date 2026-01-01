Враг ударил дронами по Луцку: в городе пожар. ФОТО

В новогоднюю ночь войска РФ атаковали ударными дронами Луцк.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Полищук, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По его словам, в течение ночи в городе раздавались взрывы. Работали силы ПВО.

"Вот такой пожар в сегодняшний Новый год в нашем родном Луцке вместо праздничных огней", - написал он позже и опубликовал соответствующую фотографию.

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Более подробная информация о вражеской атаке на данный момент неизвестна.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером среды, 31 декабря, Россия атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Уже известно, что враг несколькими волнами атаковал Одессу, вспыхнули пожары, повреждены дома.

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