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Враг ударил дронами по Луцку: в городе пожар. ФОТО
В новогоднюю ночь войска РФ атаковали ударными дронами Луцк.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Полищук, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
По его словам, в течение ночи в городе раздавались взрывы. Работали силы ПВО.
"Вот такой пожар в сегодняшний Новый год в нашем родном Луцке вместо праздничных огней", - написал он позже и опубликовал соответствующую фотографию.
Более подробная информация о вражеской атаке на данный момент неизвестна.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером среды, 31 декабря, Россия атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
- Уже известно, что враг несколькими волнами атаковал Одессу, вспыхнули пожары, повреждены дома.
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