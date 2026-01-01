Враг несколькими волнами атаковал Одессу: вспыхнули пожары, повреждены дома
В новогоднюю ночь враг несколькими волнами атаковал Одессу с применением ударных БПЛА.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Чрезвычайные ситуации
Как отмечается, в городе зафиксирован ряд чрезвычайных ситуаций: падение дронов и обломков, возгорания на объектах инфраструктуры, повреждение жилых домов. Все пожары оперативно ликвидированы, работали спасатели, взрывотехники и коммунальные службы.
Кроме того, он отметил, что 31 декабря произошли два важных события:
- Во-первых, Одесса в очередной раз почувствовала поддержку всей страны: из-за временной остановки электротранспорта другие города откликнулись и в ближайшее время мы получим автобусы из Львова, Николаева, Мариуполя, Житомира и Кропивницкого.
- Во-вторых, в Одессе официально начало работу новое добровольческое формирование территориальной громады "Одесса". Посетил бойцов, поблагодарил за готовность защищать город. Ребята уже заступили на первое дежурство и имеют боевой опыт. В эту ночь они уже успешно защитили свой участок, за что отдельно благодарю. Это важное подкрепление для Одессы!
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на Новый год РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Одессы.
