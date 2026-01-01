РУС
Новости Атака беспилотников на Одессу
Враг несколькими волнами атаковал Одессу: вспыхнули пожары, повреждены дома

Удар по Одессе

В новогоднюю ночь враг несколькими волнами атаковал Одессу с применением ударных БПЛА.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Чрезвычайные ситуации

Как отмечается, в городе зафиксирован ряд чрезвычайных ситуаций: падение дронов и обломков, возгорания на объектах инфраструктуры, повреждение жилых домов. Все пожары оперативно ликвидированы, работали спасатели, взрывотехники и коммунальные службы.

Кроме того, он отметил, что 31 декабря произошли два важных события:

  • Во-первых, Одесса в очередной раз почувствовала поддержку всей страны: из-за временной остановки электротранспорта другие города откликнулись и в ближайшее время мы получим автобусы из Львова, Николаева, Мариуполя, Житомира и Кропивницкого. 
  • Во-вторых, в Одессе официально начало работу новое добровольческое формирование территориальной громады "Одесса". Посетил бойцов, поблагодарил за готовность защищать город. Ребята уже заступили на первое дежурство и имеют боевой опыт. В эту ночь они уже успешно защитили свой участок, за что отдельно благодарю. Это важное подкрепление для Одессы!

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на Новый год РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Одессы.

орда свинособача..
01.01.2026 07:23 Ответить
Одесочка тримайся.
А де ж Вовіни Фламінго по Москві чи чЛенінбургу?
Зимують в Ізраїлю?
01.01.2026 07:39 Ответить
А Вова в черговий раз наобіцяв і набрехав українцям в три короба. Хтось знову написав йому патріотичну промову, чого немає з реальністю.
Я його вітання не дивився, коментую з уривків промови, яку виставили в інтернеті. На фото видно, що немає ніяких символів України, як і в його серці, душі.
01.01.2026 07:49 Ответить
зі всією повагою до загиблих!
але!!!!
привоз, розмовляє кацапською......
адєса, досі дрочить на катьку австрійську та пушкіна!
от, я не розумію чому.....
01.01.2026 08:36 Ответить
 
 