580 7

Россия атаковала два энергообъекта ДТЭК, на восстановление нужно время. ФОТО

дтек одеса

Враг снова нанес удар по энергетике Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Атакованы энергообъекты ДТЭК

Как отмечается, ночью Россия атаковала два энергообъекта ДТЭК.

"Повреждения значительные. Восстановление оборудования до работоспособного состояния потребует времени", - говорится в сообщении.

дтек одесса
дтек одесса

Читайте также: В Одессе новые отключения электроэнергии из-за атаки РФ, есть перебои с водой и теплом. Увеличилось количество пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж

Удары по энергетике Одесской области

ДТЭК напоминает, что в течение декабря враг значительно повредил десять подстанций в Одесской области, а с начала года атаковал 25 энергообъектов области.

"Работаем круглосуточно, чтобы вернуть свет. Благодарим жителей Одессы и области за стойкость", - отмечают в компании.

Читайте также: Из-за масштабов разрушений пока нет возможности вернуться к графикам отключений на левобережье Киева, части Киевской и Одесской областей, - Минэнерго

4 роки війни. Мільярдер Ахметов залишає енергогенеруючі об'єкти відкритими для ударів з повітря
31.12.2025 09:55 Ответить
Приватна власність, що хоче, те й робить.
У мільярдера Ахметова є ППО і F-16?
31.12.2025 10:14 Ответить
Гарант, ну той що боневтік, де твої «Фламінго» !
31.12.2025 10:00 Ответить
Під ялинкою 1 січня знайдеш 3000 штук, які Зєлєнскій обіцяв на День Незалежності... Якщо не знайдеш, то претензії до кацапського Діда Мороза, курви Снігурочки і "небритих, неголених оленів".
31.12.2025 10:11 Ответить
І як «Фламінго» допоможуть Одесі?
31.12.2025 10:15 Ответить
Теоретично , дальні ракети б допомогли усій країні , якщо б вони були в наявності. Бити по ВПК, по аеродромах, по місцях розгортання шахедниць.
31.12.2025 10:19 Ответить
Він так не вміє. Незнайка і нєумєйка, що вибрали - ЛОХа
Він вміє розказувати казочки як трам наобіцяв дате ще протиракет для Patriot ....

Це ж мля Потужна стратегія - знаючи що будуть ще і ше атаки, не готувати ворогу вакідзасі блекаут чи винесення ВПК а чекати коли дадуть ще протиракет
31.12.2025 10:15 Ответить
 
 