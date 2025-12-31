Россия атаковала два энергообъекта ДТЭК, на восстановление нужно время. ФОТО

Враг снова нанес удар по энергетике Одесской области.

Об этом сообщает

Атакованы энергообъекты ДТЭК

Как отмечается, ночью Россия атаковала два энергообъекта ДТЭК.

"Повреждения значительные. Восстановление оборудования до работоспособного состояния потребует времени", - говорится в сообщении.





Удары по энергетике Одесской области

ДТЭК напоминает, что в течение декабря враг значительно повредил десять подстанций в Одесской области, а с начала года атаковал 25 энергообъектов области.

"Работаем круглосуточно, чтобы вернуть свет. Благодарим жителей Одессы и области за стойкость", - отмечают в компании.

