Россия атаковала два энергообъекта ДТЭК, на восстановление нужно время. ФОТО
Враг снова нанес удар по энергетике Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Атакованы энергообъекты ДТЭК
Как отмечается, ночью Россия атаковала два энергообъекта ДТЭК.
"Повреждения значительные. Восстановление оборудования до работоспособного состояния потребует времени", - говорится в сообщении.
Удары по энергетике Одесской области
ДТЭК напоминает, что в течение декабря враг значительно повредил десять подстанций в Одесской области, а с начала года атаковал 25 энергообъектов области.
"Работаем круглосуточно, чтобы вернуть свет. Благодарим жителей Одессы и области за стойкость", - отмечают в компании.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У мільярдера Ахметова є ППО і F-16?
Він вміє розказувати казочки як трам наобіцяв дате ще протиракет для Patriot ....
Це ж мля Потужна стратегія - знаючи що будуть ще і ше атаки, не готувати ворогу
вакідзасіблекаут чи винесення ВПК а чекати коли дадуть ще протиракет