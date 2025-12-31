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Новини Удари по енергетиці
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Росія атакувала два енергооб’єкти ДТЕК, на відновлення потрібен час. ФОТО

дтек одеса

Ворог знову вдарив по енергетиці Одещини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Атаковано енергообʼєкти ДТЕК

Як зазначається, вночі Росія атакувала два енергообʼєкти ДТЕК.

"Пошкодження значні. Відновлення обладнання до працездатного стану потребуватиме часу", - йдеться у повідомленні.

дтек одеса
дтек одеса

Також читайте: В Одесі нові знеструмлення через атаку РФ, є перебої з водою та теплом. Зросла кількість постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

Удари по енергетиці Одещини

ДТЕК нагадує, що впродовж грудня ворог значно пошкодив десять підстанцій на Одещині, а з початку року атакував 25 енергообʼєктів області.

"Працюємо цілодобово, щоб повертати світло. Дякуємо жителям Одеси та області за стійкість", - наголошують у компанії.

Також читайте: Через масштаб руйнувань ще немає можливості повернутися до графіків відключень на лівобережжі Києва, частині Київщини та Одещини, - Міненерго

Автор: 

Одеса (5897) Одеська область (4197) енергетика (3920) ДТЕК (2073) Одеський район (698)
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Топ коментарі
+7
4 роки війни. Мільярдер Ахметов залишає енергогенеруючі об'єкти відкритими для ударів з повітря
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31.12.2025 09:55 Відповісти
+4
Гарант, ну той що боневтік, де твої «Фламінго» !
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31.12.2025 10:00 Відповісти
+3
Під ялинкою 1 січня знайдеш 3000 штук, які Зєлєнскій обіцяв на День Незалежності... Якщо не знайдеш, то претензії до кацапського Діда Мороза, курви Снігурочки і "небритих, неголених оленів".
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31.12.2025 10:11 Відповісти

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