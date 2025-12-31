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Росія атакувала два енергооб’єкти ДТЕК, на відновлення потрібен час. ФОТО
Ворог знову вдарив по енергетиці Одещини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Атаковано енергообʼєкти ДТЕК
Як зазначається, вночі Росія атакувала два енергообʼєкти ДТЕК.
"Пошкодження значні. Відновлення обладнання до працездатного стану потребуватиме часу", - йдеться у повідомленні.
Удари по енергетиці Одещини
ДТЕК нагадує, що впродовж грудня ворог значно пошкодив десять підстанцій на Одещині, а з початку року атакував 25 енергообʼєктів області.
"Працюємо цілодобово, щоб повертати світло. Дякуємо жителям Одеси та області за стійкість", - наголошують у компанії.
Топ коментарі
+7 Andrijmak63
показати весь коментар31.12.2025 09:55 Відповісти Посилання
+4 Микола Клименко #550732
показати весь коментар31.12.2025 10:00 Відповісти Посилання
+3 НБ
показати весь коментар31.12.2025 10:11 Відповісти Посилання
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