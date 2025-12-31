Росія атакувала два енергооб’єкти ДТЕК, на відновлення потрібен час. ФОТО

Ворог знову вдарив по енергетиці Одещини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Атаковано енергообʼєкти ДТЕК

Як зазначається, вночі Росія атакувала два енергообʼєкти ДТЕК.

"Пошкодження значні. Відновлення обладнання до працездатного стану потребуватиме часу", - йдеться у повідомленні.





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Удари по енергетиці Одещини

ДТЕК нагадує, що впродовж грудня ворог значно пошкодив десять підстанцій на Одещині, а з початку року атакував 25 енергообʼєктів області.

"Працюємо цілодобово, щоб повертати світло. Дякуємо жителям Одеси та області за стійкість", - наголошують у компанії.

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