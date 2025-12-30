Через масштаб руйнувань ще немає можливості повернутися до графіків відключень на лівобережжі Києва, частині Київщини та Одещини, - Міненерго

Цієї ночі ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Чернігівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Є знеструмлення

Станом на ранок без електропостачання залишаються понад 75 тисяч споживачів. Також є повністю або частково знеструмлені населені пункти у Харківській та Сумській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

"Частина енергооб’єктів уже неодноразово зазнавала ворожих атак. Кожне відновлення потребує значного часу та ресурсів, адже рівень пошкоджень у регіонах відрізняється. Саме через масштаб руйнувань наразі немає можливості повернутися до графіків погодинних відключень на лівобережжі Києва, у низці районів Київської області та на Одещині. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атак", - йдеться у повідомленні.

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Відновлення

За даними Міненерго, від початку масованих ракетно-дронових ударів по енергосистемі енергетики безперервно відновлюють пошкоджені об’єкти. Всі зруйновані та пошкоджені ворогом енергооб’єкти будуть відновлені.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Також зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи на лінії електропередачі завершені. Це дозволить забезпечити більш стійке та надійне електроживлення станції у разі пошкодження або відключення повітряної лінії "Дніпровська" внаслідок обстрілів з боку окупантів. Водночас російські обстріли неодноразово призводили до пошкоджень ліній живлення ЗАЕС та спричиняли 12 блекаутів на станції.

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