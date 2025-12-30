Ворог ударив по важливому енергооб’єкту у Чернігівському районі: змінено рух поїздів через знеструмлення (оновлено). ФОТО

У ніч проти вівторка, 30 грудня, війська РФ завдали удару по енергетичному об'єкту на території Чернігівського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АТ "Чернігівобленерго".

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Що кажуть в обленерго?

"Шановні споживачі! На жаль, внаслідок рашистського обстрілу вночі пошкоджено ще один важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт!", - йдеться у повідомленні.

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Зміна руху приміських поїздів

За даними "УЗ", через ворожу атаку та відсутність напруги в мережі внаслідок ворожих обстрілів тимчасово обмежується низка маршрутів в напрямку станції Неплюєве.



Цієї доби за зміненими маршрутами курсуватимуть деякі приміські поїзди. А саме:

№6542 курсуватиме Конотоп - Терещенська (замість Конотоп - Неплюєве)

№6543 Терещенська - Конотоп (замість Неплюєве - Конотоп).

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Оновлена інформація

Згодом в ОВА заявили, що пізно ввечері "герані" влучили в будівлю старостату в селі Новгород-Сіверської громади. Будівля пошкоджена.

"Уночі були атаки "гераней" на енергообʼєкти в Чернігівському і Ніжинському районах. Є збиття, але, на жаль, є і влучання. Без світла значна частина абонентів. Енергетики працюють. Дякую за те, що робите неможливе", - йдеться у повідомленні.