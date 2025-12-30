Ворог ударив по важливому енергооб’єкту у Чернігівському районі: змінено рух поїздів через знеструмлення (оновлено). ФОТО
У ніч проти вівторка, 30 грудня, війська РФ завдали удару по енергетичному об'єкту на території Чернігівського району.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АТ "Чернігівобленерго".
Що кажуть в обленерго?
"Шановні споживачі! На жаль, внаслідок рашистського обстрілу вночі пошкоджено ще один важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт!", - йдеться у повідомленні.
Зміна руху приміських поїздів
За даними "УЗ", через ворожу атаку та відсутність напруги в мережі внаслідок ворожих обстрілів тимчасово обмежується низка маршрутів в напрямку станції Неплюєве.
Цієї доби за зміненими маршрутами курсуватимуть деякі приміські поїзди. А саме:
- №6542 курсуватиме Конотоп - Терещенська (замість Конотоп - Неплюєве)
- №6543 Терещенська - Конотоп (замість Неплюєве - Конотоп).
Оновлена інформація
Згодом в ОВА заявили, що пізно ввечері "герані" влучили в будівлю старостату в селі Новгород-Сіверської громади. Будівля пошкоджена.
"Уночі були атаки "гераней" на енергообʼєкти в Чернігівському і Ніжинському районах. Є збиття, але, на жаль, є і влучання. Без світла значна частина абонентів. Енергетики працюють. Дякую за те, що робите неможливе", - йдеться у повідомленні.
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