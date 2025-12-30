Враг нанес удар по важному энергообъекту в Черниговском районе: изменено движение поездов из-за обесточивания

В ночь на вторник, 30 декабря, войска РФ нанесли удар по энергетическому объекту на территории Черниговского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что говорят в облэнерго?

"Уважаемые потребители! К сожалению, в результате рашистского обстрела ночью поврежден еще один важный энергообъект в Черниговском районе. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам!", - говорится в сообщении.

Читайте также: ДТЭК о ситуации со светом в Киевской области: в Бориспольском и Броварском районах экстренные отключения

Изменение движения пригородных поездов

По данным "УЗ", из-за вражеской атаки и отсутствия напряжения в сети в результате вражеских обстрелов временно ограничивается ряд маршрутов в направлении станции Неплюево.



В эти сутки по измененным маршрутам будут курсировать некоторые пригородные поезда. А именно:

№6542 будет курсировать Конотоп - Терещенская (вместо Конотоп - Неплюево)

№6543 Терещенская - Конотоп (вместо Неплюево - Конотоп).

Читайте также: На левом берегу Киева до сих пор экстренные отключения, нет возможности вернуться к графикам, - ДТЭК