Враг нанес удар по важному энергообъекту в Черниговском районе: изменено движение поездов из-за обесточивания
В ночь на вторник, 30 декабря, войска РФ нанесли удар по энергетическому объекту на территории Черниговского района.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго".
Что говорят в облэнерго?
"Уважаемые потребители! К сожалению, в результате рашистского обстрела ночью поврежден еще один важный энергообъект в Черниговском районе. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам!", - говорится в сообщении.
Изменение движения пригородных поездов
По данным "УЗ", из-за вражеской атаки и отсутствия напряжения в сети в результате вражеских обстрелов временно ограничивается ряд маршрутов в направлении станции Неплюево.
В эти сутки по измененным маршрутам будут курсировать некоторые пригородные поезда. А именно:
- №6542 будет курсировать Конотоп - Терещенская (вместо Конотоп - Неплюево)
- №6543 Терещенская - Конотоп (вместо Неплюево - Конотоп).
